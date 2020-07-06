佛州成疫情震央　共和黨全國代表大會將不安全？

▲將在下個月於佛州舉行的川普提名大會恐受新冠疫情影響。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國佛羅里達州（Florida）近來新冠疫情病例激增，連續多日單日確診破萬，可能成為繼紐約（New York）後下一個震央。一位川普政府高層衛生官員也在5日表示，目前不清楚8月在傑克遜維爾（Jacksonville）舉行共和黨全國代表大會是否安全。

美國食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration）局長史蒂芬.哈恩（Stephen Hahn）拒絕證實川普宣稱99％確診病例為無害的說法，並表示此疫情為「嚴重問題」。

隨著傑克遜維爾確診人數創新高，哈恩被問到在短短7周內就在當地舉行規模較大的共和黨全國代表大會是否安全，他回應：「我認為現在下定論還太早，我們得再觀察佛羅里達州和全國其他地方接下來的狀況。」

在北卡羅萊納州（North Carolina）民主黨州長羅伊·庫珀（Roy Cooper）拒絕川普要在不採取社交距離措施情況下，於夏洛特（Charlotte）舉行今年的共和黨全國代表大會的要求後，共和黨將大部分會議活動從夏洛特遷至傑克遜維爾。

由共和黨市長倫尼·庫裡（Lenny Curry）領導的傑克遜維爾在確診病例持續上升後，於上週開始要求在公共場所戴口罩。