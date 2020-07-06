獨生子染疫亡！父母聽聞打擊太大...幾小時後「不同地點上吊」慘死

▲印度已成為全球疫情第三嚴重的國家。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，截至當地時間6日上午8時，印度累計確診人數達69萬7413例，成為全球疫情第三嚴重的國家。印度近日有一名男子感染新冠肺炎在醫院去世，就在幾個小時後，他的父母因為承受不了失去獨子的痛苦，雙雙上吊身亡。

據《印度快報》（The Indian Express）報導，該起悲劇發生在印度奧里薩邦甘賈姆（Ganjam）地區，拉吉基索爾和妻子蘇洛恰納有一個27歲的獨生子斯邁切爾，還沒有結婚，為一名學校老師。自今年5月以來，邁切爾一直在一線工作，他所在的學校已經轉為檢疫機構。

▲原定6日重新對外開放的泰姬媽哈陵緊急喊卡。（圖／路透）

前段時間斯邁切爾因為發燒被送入醫院治療，他在7月1日時被轉移到布巴內斯瓦爾的一家私立醫院，他的新冠病毒檢測2日出爐呈現陽性，第3天早上就在醫院不幸去世。

拉吉基索爾和妻子因兒子去世而悲痛萬分，斯邁切爾離開後幾個小時，兩人也被發現自殺身亡。拉吉基索爾被發現懸掛在房屋附近的一棵樹上，蘇洛恰納則在屋子裡上吊身亡。

警察到達現場後將屍體送去驗屍。警察普拉瓦茨表示，「我們正在調查他們死亡的確切原因，在親屬和志願者的幫助下，我們將屍體收走並送去進行屍檢。」

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