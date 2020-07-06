威力彩13億頭獎在呼喚你！　上班族集資3.2萬包牌拚今年最大獎

▲威力彩連槓41期，今晚頭獎上看13億元，不少民眾躍躍欲試拚中大獎。（圖／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已經連續槓龜41期，今（6）日晚頭獎上看13億元，若有幸運兒一注獨得，單注獎金將為今年以來最高、第4屆以來第7高。飛來發彩券行表示，近來買氣激增，就有上班族買威力彩40組「800元包第二區」，一共投注3萬2,000元，希望透過集資包牌的方式，以博得中大獎的機會。

威力彩上周四（2日）頭獎未開出，為連41槓，連槓期數為第3屆以來第3高。威力彩今晚開獎，台灣彩券公司表示，本期預估銷售3.5億元，頭獎累積金額預估為上看13億元，若為1注獨得，單注獎金為今年最高、第4屆以來第7高。

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隨著頭獎持續連槓，威力彩這幾期買氣不斷升溫，飛來發彩券行表示，以過往經驗來看，周一通常業績較差，但在威力彩頭獎上看13億元加持下，原先買100、200元的客人都自行加碼到500、1000元，甚至還有集資包牌的客人，因此買氣預估可提升4至5成。

威力彩頭獎太誘人，吸引不少上班族集資拚中大獎，飛來發彩券行指出，近期有公司同事一起集資花3.2萬元買威力彩，並以「800元包牌」的方式投注，也就是第一區選6個號碼，第二區把01至08個號碼全買下來，希望能提高中獎機率。