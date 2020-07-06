　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

威力彩13億頭獎在呼喚你！　上班族集資3.2萬包牌拚今年最大獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼威力彩連槓41期，今晚頭獎上看13億元，不少民眾躍躍欲試拚中大獎。（圖／飛來發彩券行提供）

▲威力彩連槓41期，今晚頭獎上看13億元，不少民眾躍躍欲試拚中大獎。（圖／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已經連續槓龜41期，今（6）日晚頭獎上看13億元，若有幸運兒一注獨得，單注獎金將為今年以來最高、第4屆以來第7高。飛來發彩券行表示，近來買氣激增，就有上班族買威力彩40組「800元包第二區」，一共投注3萬2,000元，希望透過集資包牌的方式，以博得中大獎的機會。

威力彩上周四（2日）頭獎未開出，為連41槓，連槓期數為第3屆以來第3高。威力彩今晚開獎，台灣彩券公司表示，本期預估銷售3.5億元，頭獎累積金額預估為上看13億元，若為1注獨得，單注獎金為今年最高、第4屆以來第7高。

請繼續往下閱讀...

隨著頭獎持續連槓，威力彩這幾期買氣不斷升溫，飛來發彩券行表示，以過往經驗來看，周一通常業績較差，但在威力彩頭獎上看13億元加持下，原先買100、200元的客人都自行加碼到500、1000元，甚至還有集資包牌的客人，因此買氣預估可提升4至5成。

威力彩頭獎太誘人，吸引不少上班族集資拚中大獎，飛來發彩券行指出，近期有公司同事一起集資花3.2萬元買威力彩，並以「800元包牌」的方式投注，也就是第一區選6個號碼，第二區把01至08個號碼全買下來，希望能提高中獎機率。

ET快訊
柯文哲狂嗆中央：有唸書的都知道　振興券完全沒有用
三倍券抽Gogoro首位幸運兒出爐！還有24台等著你抽
李眉蓁質詢代理市長楊明州　嗆辣發言：8月15日後是我當市長！
21歲嫩妻新婚半年常消失…老公急瘋「衝旅館找人」綠炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三倍券抽Gogoro首位幸運兒出爐！還有24台等著你抽

台股衝破12100點大關！電子股強勢發威　指數漲逾200點

威力彩13億頭獎在呼喚你！　上班族集資3.2萬包牌拚今年最大獎

亞股全面強彈！港股大漲近900點、陸股漲逾4％、日韓台股漲幅超過1％

紓困3.0只補助不振興　觀光業者疾呼：下半年將有雪崩式倒閉潮

集保結算所徵才　數位轉型需要你！

張錫上看台股觸20,000點！　謝金河讚：極度恐慌中保持看多的勇氣

金管會新人事命令！　林志吉出任銀行局副局長

最有錢／便宜有好貨！銅板股小成本大賺錢

黃金價格飆破1800美元「創9年來新高價」！投資專家：把握回落時低接

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

三倍券抽Gogoro首位幸運兒出爐！還有24台等著你抽

台股衝破12100點大關！電子股強勢發威　指數漲逾200點

威力彩13億頭獎在呼喚你！　上班族集資3.2萬包牌拚今年最大獎

亞股全面強彈！港股大漲近900點、陸股漲逾4％、日韓台股漲幅超過1％

紓困3.0只補助不振興　觀光業者疾呼：下半年將有雪崩式倒閉潮

集保結算所徵才　數位轉型需要你！

張錫上看台股觸20,000點！　謝金河讚：極度恐慌中保持看多的勇氣

金管會新人事命令！　林志吉出任銀行局副局長

最有錢／便宜有好貨！銅板股小成本大賺錢

黃金價格飆破1800美元「創9年來新高價」！投資專家：把握回落時低接

王高成／香港問題涉及主權完整　北京不因外力屈服

印度成「全球第3大」疫情國！近70萬確診、1.9萬人亡　泰姬瑪哈陵重啟喊卡

陳櫻文結婚...爸火速賣新板特區房「只售400萬元」：很傻眼！

華航「防疫熱餐」今起上線　不分艙等、限飛航3小時以上航班供應

超商設座位區就厲害！「竟然有書展...」他呆了　問卦最誇張設施…吸熱議

武漢日降雨量426毫米破紀錄　官方：防汛形式嚴峻

兒有過動症讀森林小學　高山峰每天花160分鐘接送：為了小孩值得！

怪手下樓梯「剩3階翻車壓死駕駛」　職安訓練只有1句：大家注意安全！

中職／彭政閔現身測試會　球迷不打擾！乖乖排隊等簽名

英國女王「御用替身」曝光！花30年模仿所有姿勢　連吃飯都要一模一樣

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

財經熱門新聞

三倍券抽Gogoro首位幸運兒出爐！還有24台等著你抽

台積電商業策略優異「歸功張忠謀建立2大優勢」

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

黃金價格飆破1800美元「創9年來新高價」

鼓勵數位綁定三倍券　經濟部今起天天抽Gogoro

威力彩13億頭獎在呼喚你！　上班族集資3.2萬包牌拚今年最大獎

鴻海首度開放員工口罩預購　劉揚偉發信力挺員工防疫

「我去領也怪怪的」！郭台銘不領三倍券

張錫上看台股觸20,000點！　謝金河讚：極度恐慌中保持看多的勇氣

瘋搶3倍券信用卡加碼回饋！　銀行單日申辦量暴衝10倍

紓困3.0只補助不振興　觀光業者疾呼：下半年將有雪崩式倒閉潮

振興3倍券刷卡攻略　回饋拿好拿滿

5G開台「4G速度會變慢」？業者回應了

台股有望衝今年高點12197！分析師：台積電是關鍵

更多熱門

相關新聞

威力彩飆13億！這星座5顆星財運爆旺

威力彩飆13億！這星座5顆星財運爆旺

威力彩頭獎狂飆至13億，你的運勢夠不夠強！星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分析「7月4日～7月10日」各星座的運勢如何、幾顆星，而財運最旺的就是「射手座」！

夢到頭獎數字　拾荒男中1200萬

夢到頭獎數字　拾荒男中1200萬

大樂透100萬加碼剩34組！　全台3縣市最受財神爺眷顧

大樂透100萬加碼剩34組！　全台3縣市最受財神爺眷顧

即／威力彩12億元開獎　最高獎金誰抱走？

即／威力彩12億元開獎　最高獎金誰抱走？

總獎金超過7億！台彩新推2款刮刮樂

總獎金超過7億！台彩新推2款刮刮樂

關鍵字：

威力彩幸運兒頭獎台彩獎金集資包牌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面