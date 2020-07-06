　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國智庫：擁有「尼安德塔人遺傳基因」染新冠肺炎機率增3倍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 尼安德塔人（Neanderthals）。（圖／路透）

▲ 尼安德塔人（Neanderthals）。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎的來源至今仍眾說紛紜，日前有研究指出，生存於6萬年前舊石器時代尼安德塔人（Neanderthals）的遺傳基因很有可能和新冠肺炎有關係。據悉，尼安德塔人的遺傳基因在孟加拉地區極為普遍，大約63%的孟加拉人都有一組，且在南亞有超過三粒之一的人也有。

根據《紐約時報》報導，研究指出，尼安德塔人的遺傳基因由6個橫跨3號染色體的機因所組成，而新冠肺炎可能和基因中的3號染色體有極大關係，且當基因中有2組變異基因的話，染病機率為正常人的3倍。

德國馬克斯·普朗克進化人類學研究所所長帕博（Svante Paabo）表示，這些基因也證明了為什麼孟加拉裔的英國人死於新冠肺炎的比例如此高。

▲▼ 尼安德塔人（Neanderthals）。（圖／路透）

▲尼安德塔人的遺傳基因可能和新冠肺炎有關。（圖／達志影像／美聯社）

不過，瑞典卡羅琳學院遺傳學家雨果（Hugo Zeberg）則指出，上述這些基因理論只是初步判斷，尼安德塔人所留下的遺傳基因是否和新冠肺炎有關係仍要繼續研究調查。

據悉，尼安德塔人的遺傳基因在歐洲僅有8%的人擁有，東亞是4%，非州則是幾乎沒有。而尼安德塔人雖然生存於舊石器時代，不過他們普遍被歸類在「智人」中，且2010年時也有研究指出，現代社會中有部分人類是他們的後代。

ET快訊
快訊／睡醒了！下空女大生Coser「93字打破沉默」
LIVE／陸戰隊翻艇意外釀2死　海軍公布調查結果
謝和弦IG發文「大麻可殺肺炎病毒」　判罰金額出爐
正妹手機追劇罹飛蚊症！全球首發現　「3種水果」讓黑影消失
柯文哲狂嗆中央：有唸書的都知道　振興券完全沒有用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍雙航母「南海軍演」　B-52＋超級大黃蜂也參加！

朋友一直不接電話...他拜訪意外目睹3屍　警：喪兒父活活勒死妻子

3個月海賺10億！英夫妻「疫情爆發」秒創洗手液公司　鷹眼投資噱爆…網超誇讚

蔡英文日文推特「慰問九州災情」登NHK熱門第一！　網淚喊：台灣多謝！

割喉完再戰屍體！他不爽女客「爆發口角」　怒拖進後場處理…完事狠棄屍

「中印撤軍」建立緩衝區！　印媒：解放軍至少退1公里

美國智庫：擁有「尼安德塔人遺傳基因」染新冠肺炎機率增3倍

法國遊樂園再爆慘案　一名女遊客摔出雲霄飛車當場死亡

佛州確診破20萬　快要取代紐約成為美國疫情震央

印度成「全球第3大」疫情國！近70萬確診、1.9萬人亡　泰姬瑪哈陵重啟喊卡

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

割喉完再戰屍體！他不爽女客「爆發口角」　怒拖進後場處理…完事狠棄屍

「中印撤軍」建立緩衝區！　印媒：解放軍至少退1公里

美國智庫：擁有「尼安德塔人遺傳基因」染新冠肺炎機率增3倍

法國遊樂園再爆慘案　一名女遊客摔出雲霄飛車當場死亡

佛州確診破20萬　快要取代紐約成為美國疫情震央

印度成「全球第3大」疫情國！近70萬確診、1.9萬人亡　泰姬瑪哈陵重啟喊卡

印度富商花11.7萬打造「黃金口罩」　問功效如何竟答：我也不知道耶

23歲女國手受虐宿舍輕生！隊長遭控「逼跳樓」毆打全身血...冷笑：別作秀

中印流血衝突20死！　印度士兵家屬：兒遭解放軍「金屬釘割喉」喪生

朋友一直不接電話...他拜訪意外目睹3屍　警：喪兒父活活勒死妻子

13國特色景點一次Get！到臺中大安賞沙雕環遊世界

Albee范乙霏「激短衣」搭高鐵…網驚：只有3分之1！　「靠窗掉深溝」辣照一PO私訊被灌爆

《超人回來了》53歲最年長爸爸登場！製作組感動：說服了3年

中職／都是孔子後代！和歌手孔令奇同名是親戚　孔令奇獲推薦

氣立6月營收「年成長26.58%」優於預期！消費電子訂單持續挹注　Q3維持旺季水準

台指期大漲231點　分析師：量能若能持續、破年初高點有望

割喉完再戰屍體！他不爽女客「爆發口角」　怒拖進後場處理…完事狠棄屍

醫生估最多3個月！　肺癌晚期男「坐著都痛」奇蹟撐4年跑61場馬拉松...兒接手夢想

「中印撤軍」建立緩衝區！　印媒：解放軍至少退1公里

「孩血尿奔急診」6至10月病例暴增　醫一看真相笑炸！家長糗：被嚇死

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

英媒：中國可能7年前就知新冠病毒

夫妻玩「裸體摔角」！交疊到一半6歲兒撞見「在幹嘛」

35名少男少女裸體開趴　最小13歲！

TikTok損失1766億！急信印度：不會把用戶隱私給中國

後院百公斤巨蟒亂竄　還藏50顆蛋

MLB疫情危機！白襪、國民4球員確診

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

老爸「貼身照顧媳婦」2人直接升格幸福夫妻

全球破53萬死！西班牙再爆群聚感染急封城

人死我負責！運將惡意攔救護車...80歲癌婦亡

中獎太開心！　男開車撞死5人

女滑出雲霄飛車摔死　血濺孩子眼前

更多熱門

相關新聞

感恩雲林郵務士防疫辛勞　慈濟基金會贈關懷禮

感恩雲林郵務士防疫辛勞　慈濟基金會贈關懷禮

新冠肺炎疫情期間中央所徵收口罩、酒精全仰賴郵局郵務士進行配送至各藥局及衛生所，慈濟基金會6日上午辦理「罩顧臺灣郵您真好！」關懷活動，由斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獻上祝福禮給雲林郵局局長吳順吉代表300位郵務士收下，藉由雲林縣謝淑亞副縣長見證,喚起大眾共同關心郵務人員。

汀威迪染疫10天狀況　明陰性就能歸隊

汀威迪染疫10天狀況　明陰性就能歸隊

謝和弦IG發文「大麻可殺肺炎病毒」下場曝光

謝和弦IG發文「大麻可殺肺炎病毒」下場曝光

避交換生染疫紛爭　台大公衛提建議

避交換生染疫紛爭　台大公衛提建議

台大公衛再籲「入境全篩檢」...列2策略！

台大公衛再籲「入境全篩檢」...列2策略！

關鍵字：

尼安德塔人孟加拉遺傳基因新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面