紓困3.0只補助不振興　觀光業者疾呼：下半年將有雪崩式倒閉潮

▲國民黨智庫、國家政策研究基金會今天召開「觀光？關光光！政策建言記者會」。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

今年以來新冠肺炎疫情延燒，衝擊全球觀光產業，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶今（6）日表示，邊境管制未解封，蔡政府也推不動與周邊國家的旅遊泡泡，觀光紓困3.0只補助、不振興，將使觀光產業下半年度再次出現雪崩式的倒閉潮。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天召開「觀光？關光光！政策建言記者會」，邀請國民黨立委洪孟楷、國家政策研究基金會永續組召集人高永光、台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶、大同技術學院旅遊與休閒娛樂助理教授高洺塗針砭觀光時政。

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▲國民黨智庫、國家政策研究基金會今天召開「觀光？關光光！政策建言記者會」。（圖／記者林淑慧攝）

高永光指出，觀光產業為這波疫情下的重災區，像是台北的六福客棧跟翡翠灣福華大飯店、台南的大億麗緻，全台至少19家大型飯店遭受疫情重擊而歇業，多數員工被全數資遣，預估全台至少50家商務旅館準備關門，整體觀光產業產值萎縮，將衝擊我GDP達1.5個百分點，更遑論觀光旅遊住宿產業鏈當中的從業人員被迫放無薪假，影響人數根本難以計量。

國民黨立委洪孟楷表示，各國都在商討沒有疫情狀態下的旅遊泡泡圈，但不論是外交部或者交通部觀光局都毫無作為。如果我們的防疫能量如此超前部署，不就是為了疫情趨緩之後，能跟幾個疫情控制良好的國家來相互開放，建立「防疫優良的觀光旅遊圈」嗎？

高洺塗教授表示，台灣2017年國內旅遊總旅次為1.83億，相較2016年呈現負3.7% ，減少693萬旅次；2018年負6.74% ，減少1,236萬旅次，國人出國持續增長，加上「資源整合能力不足、投資不足，行銷也不足」，政策著重短期撒錢、補助，導致觀光產業的惡性循環，呼籲主政者對於疫情控制好的國家開放邊境，作為救觀光、拚經濟的超前部屬。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

