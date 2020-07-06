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台股衝破12100點大關！電子股強勢發威　指數漲逾200點

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▲▼4/9台股一開盤就上開八十多點，隨後無力支撐指數一路下滑，在平盤附近遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (6) 日延續美股上周走勢，資金行情持續發燒，帶動股匯齊揚，電子股全面發威，指數最高來到12103點，不僅睽違 5 個多月再度重返 12000 關卡，也回補今年開紅盤跳空下跌的空方缺口，終場收在12116點，上漲207點或1.74%，成交量2483.95億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以338元作收、上漲2.58%；鴻海（2317）以86.4元作收、上漲1.29%%；股王大立光（3008）以4410元作收、上漲1.97%。

請繼續往下閱讀...

大型權值股中，除中華電以平盤作收、台化下跌0.14%至73.3元外，其餘都上漲。

而金融以及傳產個股，國泰金、富邦金、兆豐金、玉山金、第一金均上漲逾 1%；傳產中的南亞、台泥、亞泥等也有 1% 以上的漲幅。

此外，手機晶片大廠聯發科今日除息，每股配息 10.5 元，除息參考價為 574 元，由於聯發科上半年營收可望年增 10%，下半年展望也正向，股價以 587 元開出，開盤隨即秒填息，收在 589 元。

兆豐投顧協理黃國偉指出，目前台股位階偏高，操作上保守為宜，另外，在外資回補、除權息旺季、資金行情強勁下，本週指數有機會攻破今年高點12197點，但要站穩有難度，機率不高，突破後拉回整理可能性較大。

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