高捷祭出4大優惠！連結指定帳戶最高回饋50%LINE點數　9天加碼再抽50點

▲高雄環狀輕軌。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高雄捷運日前祭出7、8月的乘車優惠，只要連結高雄銀行的帳戶，並使用LINE Pay乘車碼，最高一次可享有50%的點數回饋。此外，如果加入「高雄捷運公司」的LINE官方帳號，並依照指示登錄LINE Pay Money帳號，前3萬名就可享有30點的回饋，活動期間長達兩個月，每逢週五，再加碼抽出幸運的點數得主，優惠不間斷。

「高雄捷運」的官網日前發布四大優惠，活動期間從7月1日至8月31日，好康享不完。高捷祭出的第一項優惠「高雄捷運、高雄輕軌、高雄市輪船（鼓山-旗津航線）每趟享LINE POINTS 20%點數回饋」，期間內，每趟車資仍依規定計費，並回饋實際扣款車資的20%點數，以四捨五入計，每個LINE Pay帳號每月最高可得100點。

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第二項優惠「連結高雄銀行帳戶並透過高雄銀行帳戶儲值，搭乘最高再享LINE POINTS 30%點數回饋」，只要連結高銀帳戶並儲值，若符合資格，則回饋當月累積搭乘金額的30%點數，並以四捨五入計。每個LINE Pay Money帳號（即原一卡通帳戶）每月最高可得200點，並於次月25日陸續發放，結合第一項優惠後，最高共可獲得50%的點數回饋。

▲高雄捷運祭出四項乘車優惠。（圖／翻攝自「高雄捷運」官網）

不過要注意的是，第二項優惠的搭乘金額若超過當月從高銀儲值的金額則不列入計算，如當月透過高銀帳戶儲值500元而實際搭乘金額為600元，則以500元的30%來回饋；如當月透過高銀帳戶儲值500元而實際搭乘金額為200元，則以200元的30%來回饋。

第三項優惠「指定路線公車（港都客運全路線）特定期間每趟送5點」，於活動期間內，只要是搭乘港都客運，像是五福幹線、三多幹線、小港幹線等任何路線皆可獲得5點的回饋。

第四項優惠「加入『高雄捷運公司』LINE@會員並完成活動登錄，除享有上述優惠外，另提供加碼優惠」，於活動期間內加入「高雄捷運公司」的LINE官方帳號，並依照指示登錄LINE Pay Money帳號，則可獲贈30點的點數回饋，一共限量3萬點。此外，「高雄捷運公司」官方帳號每週五都會進行抽獎，7/3、7/10、7/17、7/24、7/31、8/7、8/14、8/21、8/28都會抽出幸運兒，得主可享50點的回饋，並於次月25日陸續發放，上限共90名。