　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

高捷祭出4大優惠！連結指定帳戶最高回饋50%LINE點數　9天加碼再抽50點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄環狀輕軌,高雄輕軌,大眾運輸工具,軌道運輸,觀光,旅遊,輕軌,高雄捷運,高捷,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄環狀輕軌。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高雄捷運日前祭出7、8月的乘車優惠，只要連結高雄銀行的帳戶，並使用LINE Pay乘車碼，最高一次可享有50%的點數回饋。此外，如果加入「高雄捷運公司」的LINE官方帳號，並依照指示登錄LINE Pay Money帳號，前3萬名就可享有30點的回饋，活動期間長達兩個月，每逢週五，再加碼抽出幸運的點數得主，優惠不間斷。

高雄捷運」的官網日前發布四大優惠，活動期間從7月1日至8月31日，好康享不完。高捷祭出的第一項優惠「高雄捷運、高雄輕軌、高雄市輪船（鼓山-旗津航線）每趟享LINE POINTS 20%點數回饋」，期間內，每趟車資仍依規定計費，並回饋實際扣款車資的20%點數，以四捨五入計，每個LINE Pay帳號每月最高可得100點。

請繼續往下閱讀...

第二項優惠「連結高雄銀行帳戶並透過高雄銀行帳戶儲值，搭乘最高再享LINE POINTS 30%點數回饋」，只要連結高銀帳戶並儲值，若符合資格，則回饋當月累積搭乘金額的30%點數，並以四捨五入計。每個LINE Pay Money帳號（即原一卡通帳戶）每月最高可得200點，並於次月25日陸續發放，結合第一項優惠後，最高共可獲得50%的點數回饋。

▲乘車優惠。（圖／翻攝自「高雄捷運」官網）

▲高雄捷運祭出四項乘車優惠。（圖／翻攝自「高雄捷運」官網）

不過要注意的是，第二項優惠的搭乘金額若超過當月從高銀儲值的金額則不列入計算，如當月透過高銀帳戶儲值500元而實際搭乘金額為600元，則以500元的30%來回饋；如當月透過高銀帳戶儲值500元而實際搭乘金額為200元，則以200元的30%來回饋。

第三項優惠「指定路線公車（港都客運全路線）特定期間每趟送5點」，於活動期間內，只要是搭乘港都客運，像是五福幹線、三多幹線、小港幹線等任何路線皆可獲得5點的回饋。

第四項優惠「加入『高雄捷運公司』LINE@會員並完成活動登錄，除享有上述優惠外，另提供加碼優惠」，於活動期間內加入「高雄捷運公司」的LINE官方帳號，並依照指示登錄LINE Pay Money帳號，則可獲贈30點的點數回饋，一共限量3萬點。此外，「高雄捷運公司」官方帳號每週五都會進行抽獎，7/3、7/10、7/17、7/24、7/31、8/7、8/14、8/21、8/28都會抽出幸運兒，得主可享50點的回饋，並於次月25日陸續發放，上限共90名。

ET快訊
快訊／平時就不穿內褲！「下空假Coser妹」到案說明了：只給
遭控性侵衛生所女員工　執行長再發聲：我也是受害者...曝背後
LIVE／「假Coser妹」離開派出所現身了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三倍券第一波預購將截止！李永得選領數位　林佳龍到郵局領紙本

新北在地走讀人文風情　深訪文化傳承「三百年老新莊」正夯

82.7萬起！馬自達預告「Skyactiv-X引擎」Mazda3、CX-30澳洲開賣

國巨6月營收45.4億元「年成長48%」！累積前6月年增12%　中國廠區產能漸趨穩定

紙本三倍券太夯！經濟部：新增預購時段7/8至7/12

王道銀信用卡換裝「戽斗星球」超吸睛　網購最高回饋5%！

遠見／誰偷走我的客人？

遠見／快一天也好

綁三倍券不用擔心手腳慢　兆豐銀一口氣推3.4萬個「早鳥」優惠！

中磊6月營收達36.3億元　年增44%創歷史次高

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

《這個戀愛有罪嗎?》復播下猛藥　小池徹平強壓小三上床...渣到底

國巨6月營收45.4億元「年成長48%」！累積前6月年增12%　中國廠區產能漸趨穩定

紙本三倍券太夯！經濟部：新增預購時段7/8至7/12

王道銀信用卡換裝「戽斗星球」超吸睛　網購最高回饋5%！

遠見／誰偷走我的客人？

遠見／快一天也好

綁三倍券不用擔心手腳慢　兆豐銀一口氣推3.4萬個「早鳥」優惠！

中磊6月營收達36.3億元　年增44%創歷史次高

元大期貨獲國家品牌玉山五大獎　打造一站式線上平台強化便利性

【英語多益通】大同經營權大亂！「剝奪」選票英文是？

閎康6月營收年成長16.49%「再創歷史新高」！AI、5G維持量能　半導體需求續增

關詩敏合體孫盛希飆神曲...「連升4個Key」被誇：根本大魔王！

遭酸「年紀小卻迂腐」　李眉蓁回擊：不知道蘇貞昌阿伯有什麼問題！

國巨6月營收45.4億元「年成長48%」！累積前6月年增12%　中國廠區產能漸趨穩定

美副國務卿明訪韓！北韓開嗆「不屑被當工具」...南韓：敦促美朝對話

國民黨桃園市黨部搬家越搬越小！　邱奕勝：接地氣年省租金百萬

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

大家都在討論的「海洋友善防曬」是什麼？為了對地球好，沒有下海也要用嗎？

超狂服務！海底撈中友店推露營外送　25公里範圍內皆可送

楊懿軒「獻身台版IU」先修毛　19歲砸8萬轉大人

執行長超強控制慾！她外出都要拍照回報　衛生局女生前LINE曝2年不倫戀…

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

財經熱門新聞

投保中心：對大同董事長林郭文艷提裁判解任訴訟

三倍券抽Gogoro首位幸運兒出爐！還有24台等著你抽

威力彩13億頭獎在呼喚你！　上班族集資3.2萬包牌拚今年最大獎

台積電商業策略優異「歸功張忠謀建立2大優勢」

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

投信董座上看台股觸2萬點！　謝金河盛讚：恐慌中保持看多的勇氣

黃金價格飆破1800美元「創9年來新高價」

紓困3.0只補助不振興　觀光業者疾呼：下半年將有雪崩式倒閉潮

鼓勵數位綁定三倍券　經濟部今起天天抽Gogoro

為何銀行「3點半就打烊」？網曝內幕

勞保局補貼3萬元6.5萬人被駁回　主要為所得超過申請標準

鴻海首度開放員工口罩預購　劉揚偉發信力挺員工防疫

「我去領也怪怪的」！郭台銘不領三倍券

振興3倍券刷卡攻略　回饋拿好拿滿

更多熱門

相關新聞

LINE貼圖新增5大功能！　超方便用法一次看懂

LINE貼圖新增5大功能！　超方便用法一次看懂

LINE不斷更新功能服務，這次推出釋出最新版本10.10.0，新增5項針對貼圖的新功能，包括訊息貼圖套用捷徑、貼圖鍵盤分類、主動刪除過期貼圖等，iOS用戶即日起也可開始使用。

Line@山老鼠雷達站即時平台更增效率

Line@山老鼠雷達站即時平台更增效率

疫情掀電子支付熱潮！5月交易金反增逾1成

疫情掀電子支付熱潮！5月交易金反增逾1成

揪親友賺錢做公益　3個月騙6279萬元

揪親友賺錢做公益　3個月騙6279萬元

「掌上型熊大投影機」可愛度破表

「掌上型熊大投影機」可愛度破表

關鍵字：

高雄捷運高雄銀行一卡通LINE Pay MoneyLINELINE POINTS點數回饋港都客運

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面