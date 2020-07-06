夢到小女孩來牽手！　正妹送行者隔天見棺木裡躺著竟是「她」

圖文／鏡週刊



在殯葬業大亂鬥中，新北市顯得格外平靜，據統計，新北殯葬禮儀人員近8成是女性，可能因此化解暴戾之氣，而且有一間禮儀公司，從老闆到員工，清一色都是正妹，甚至還有禮儀專員在告別式中，被往生者的兒子搭訕。

禮儀專員白白、蓓蓓因為外型亮麗，曾多次在喪禮開始前或結束後，被往生者的男性親友要求加LINE或拍照，她們都會直接拒絕，希望外界能夠尊重她們的工作。2人異口同聲的說，從事殯葬業是希望以親人過世的心態，為往生者及家屬服務，讓大家在面對死亡時，能夠感受到溫暖。

只是人類對於死亡，自古以來都是又敬又畏，對於常常與往生者接觸的這群正妹禮儀專員，讓外界是否好奇，是否曾遇過些什麼不可思議的事？

禮儀專員咪咪則說：「有次做夢，夢到一個小女生牽著我，隔天上班我被指派接送往生者，沒想到瞻仰儀容時，赫然發現往生者就是夢中的小女孩。當時我一陣鼻酸，心想可能是小女孩冥冥中來通知我，希望我牽著她走完人生最後一程。」類似這些靈異事件，在這行可說不勝枚舉。

除了靈異事件頻傳外，這行業的甘苦談，多到說不完，君玲的團隊還曾加入遺體美容修復團隊當志工，許多意外死亡的大體也由她們與其他志工，一起進行修補，包括落水後被魚吃剩的大體，還有死亡多時、幾乎只剩皮跟骨頭的大體。各種經歷，都磨練著這群正妹與志工們的善心。



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