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三倍券抽Gogoro首位幸運兒出爐！還有24台等著你抽

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▲數位綁定三倍券可抽gogoro。（圖／記者陳心怡攝）

▲三倍券數位綁定可抽Gogoro。（圖／記者張慶輝攝）

記者陳心怡／台北報導

三倍券開放預購以來，大部分民眾仍偏好紙本實體券，為鼓勵民眾多用數位綁定三倍券，經濟部今日舉辦「綁定數位三倍券 gogoro viva天天抽直播記者會」，抽出第一位gogoro幸運得主，得主為綁定合作金庫信用卡的民眾，經濟部表示後續也將送出24台gogoro電動車，希望能拉高數位綁定的人數。

經濟部長王美花除了感謝數位平台業者共襄盛舉，也強調綁定數位三倍券使用的便利性，不僅節省時間領取、也不用去排隊，更好康的是現在使用數位綁定，不僅可享受各家業者提供更多回饋優惠，也讓民眾不只一千變三千，三千變更大！

請繼續往下閱讀...

Gogoro執行長陸學森表示，樂見政府推出振興三倍券政策，尤其在政府努力下，台灣防疫的表現堪稱完美，接下來台灣的經濟表現也會更好。特別是知道政府要發行數位三倍券後，認為政府創新的作法，與提倡智慧移動便利性，智慧節能環保節能的Gogoro理念相當吻合，因此主動贊助Gogoro VIVA Lite電動機車供經濟部抽獎。也期望拋磚引玉，所有的台灣企業，都能取之於社會、用之於社會，共同以行動來促進民眾消費，振興台灣經濟。

經濟部表示，第一階段抽獎活動從7月6日起到7月15日，連續10日，每日抽出1名；第二階段抽獎活動從7月16日起至10月31日止，連續15周，每周抽出1名。

中獎者即為Gogoro電動機車的幸運得主，並經確認其使用數位三倍券消費滿額3000元並取得回饋後，即可至業者門市領取Gogoro電動機車乙台。

民眾只要是綁定信用卡、行動支付或是電子票證都有抽獎資格，從7月1號開始綁定數位的民眾都有抽獎機會，沒抽中的人每一次抽獎仍可繼續抽。

振興三倍券截今日上午11時預訂人數已達652萬1580人，紙本預購528萬8246 人。其中以官網預購有39萬6459人，到超商預購有39萬6549人；數位綁定有 123萬3334人，其中，信用卡84萬6953人，電子票證12萬8633人，行動支付25萬7748人。

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