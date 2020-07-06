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張錫上看台股觸20,000點！　謝金河讚：極度恐慌中保持看多的勇氣

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

自3月底台股開始回神以來，多頭持續看漲，財信傳媒董事長謝金河表示，專家看投資經常都是見仁見智，大家各抒己見，多空都有人表述，投資人也都僅供參考，過去很長時間，台股陷在空頭架構，期間有人預測台股上萬點，也有人說兩萬點，對於國泰投信董事長張錫受訪認為台股再旺10年的見解印象深刻。

謝金河談到，今年肺炎疫情貫穿全年，3月全球股市大跌，就在最驚慌的一剎那，張錫接受訪問說台股會再旺10年；同一時間，也有一個好朋友把他精心研究的波浪理論傳給謝金河，從A波、B波到C波，這個線一畫一直跌到4000點，同樣的時空，看法完全不一樣。因此謝金河對於張錫提出台股再旺10年的看法，印象非常深刻，對張錫能在市場極度恐慌中堅持自己的想法，更加刮目相看。

請繼續往下閱讀...

張錫又在最近拋出，認為台股有機會觸及20,000點的想法。謝金河表示，張錫談到台股具有三大優勢，除了原有殖利率高的優勢，還加上新台幣升值及基本面好，認為2020年有資金面優勢，但基本面還未跟上，預測高點還早，但2021年基本面回升，搭配資金面發酵，說不定台股會到20,000點甚至30,000點。

謝金河表示，張錫談到台股本益比到15倍就要小心、20倍就算高點，現在面對史上最低利率環境，台股本益比30倍再小心、40倍才算高；張錫也認為台灣是少數今年GDP仍然是正成長的國家，再加上有5G題材，台股殖利率高，若加上外資回頭，未來拉回都是買點，這個看多真的需要一點勇氣。

謝金河提到，這兩天他給先探投資週刊同事一個題目，「台積電市值若從3,000億美元跑到4,000億美元，加權指數會漲到多少點？」這幾年大家把台灣看得太差，上市上櫃公司有很多價值低估的標的，而引發的經營權爭奪戰堪稱史上最激烈，意味很多公司股價遠低於合理價值，在資金四處延燒下，張錫的觀點很值得參考。

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