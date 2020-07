快訊／美愛達荷州2飛機「高空相撞」墜湖中　2死6人下落不明

記者張方瑀/綜合外電報導

美國愛達荷州2架飛機在科達倫湖(Lake Coeur d'Alene)上空相撞後墜入湖中,其中2人的遺體在飛機沉入湖中前發現,另外6人則下落不明,可能都已罹難。據了解,機上還有兒童,目前救難隊員仍在全力打撈中。

CNN報導指出,當地時間5日下午2時20分左右,兩架飛機在科達倫湖上空相撞後墜入湖中。當地警長希金斯(Ryan Higgins)表示,其中2人的遺體在飛機沉入湖中前被發現,其餘6人則下落不明,據了解,機上還有兒童,目前救難隊員仍持續打撈,無法確定事故原因。

希金斯表示,救難小組透過聲納在水下近40公尺處找到飛機,估計要到6日或7日才能打撈上岸。聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)發言人指出,其中一架飛機機型為Cessna 206單引擎飛機,另外一架則無法判定。

希金斯也說,當天的意外有非常多目擊者,因為正逢美國周末假期,許多遊客都在船上划船戲水。

#BREAKING: Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur d’Alene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF