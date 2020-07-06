要6萬遭拒！16歲少年冷血割喉親娘　還邀朋友去金山泡湯

圖文／鏡週刊

新北市新莊區4年前發生一起16歲少年弒母的人倫悲劇。向姓高職中輟生只因向母親索討6萬元遭拒，竟夥同17歲的李姓少年將母親打昏，最後持刀親手殺了媽媽，案發後還邀朋友去金山泡湯。警方查出，向姓少年14歲時就曾開瓦斯意圖置母親於死地，當時媽媽選擇原諒，不料仍發生憾事。向姓少年最後遭判刑19年，為他荒唐冷血的行徑付出代價。

當年承辦這起命案的新北市警局新莊分局偵查隊副隊長許宏銘（現任新北市警局刑警大隊偵五隊隊長）回憶這樁人倫悲劇，仍記憶猶新。他說，案發前10天，向母才帶著兒子再婚，當時向姓少年還在臉書貼文：「祝福媽媽找到自己幸福的歸宿。」不料最後卻因索討金錢不成殺害母親。

許宏銘指出，向姓少年原本就讀某高職，但因曠課及屢犯校規遭退學，之後便一直遊手好閒，缺錢花用就伸手向母親索討，還經常在外惹事生非，對於兒子的偏差行為，向母一直很頭疼。案發前2天，他又開口向媽媽討6萬元，理由是與人發生車禍，要賠償對方修車費用。

以往都會滿足兒子需求的向母，這次決定不再幫他，要他自己承擔。向姓少年要不到錢，竟惡向膽邊生，透過臉書連絡另一名17歲、有跆拳道黑帶實力的李姓少年，請他幫忙打昏媽媽、洗劫財物，報酬是李欠他的1,000元可以不用還。

5月23日早上8點多，向姓少年佯裝出門找工作，不知情的母親還開車送他到捷運站。1個多小時後，向、李2名少年搭計程車回到向家，向母才一開門，向姓少年便從後方摀住媽媽的嘴，李姓少年則對著向母拳打腳踢。



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