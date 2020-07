恐怖煙火射進2樓窗戶！ 放炮男回頭才發現自己家慘被燒毀

▲放炮男子完全沒發現煙火射進自己家中。(圖/翻攝自Twitter/紐約市消防局)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約近來發生一起離奇意外,一名男子在家附近放煙火慶祝時,完全沒發現其中一支煙火射到自家2樓窗戶,直到朋友發現屋內出現濃煙與大火才發現大事不妙,房子慘被燒毀的他不但被捕,還因縱火罪名被起訴。

事件上月24日晚間9時25分發生在紐約布魯克林區,從監視器畫面可看到,36歲男子本德(Damien Bend)與朋友在自家車道上非法施放煙火時,其中一支煙火竟然衝進2樓家中,屋內立即冒出一陣火光,然而現場都沒有人發現,直到後來傳出濃煙以及熊熊大火,他才察覺出事。

一名鄰居表示,當天晚上他和妻子返家時聽到人群騷動聲,走近一看意外發現附近的房子傳出大火,附近居民都十分慌張並受到驚嚇。消防局表示,大火除了造成本德的房子燒毀,還波及附近民宅,幸好火勢及時撲滅沒有造成傷亡,調查後確定起火原因為煙火,目前本德已被逮捕並被起訴第四級縱火罪。

FDNY Commissioner Daniel A. Nigro announced today that Fire Marshals arrested Damien Bend, 36, for arson in connection with a house fire ignited by illegal fireworks on June 24, 2020. Read more: https://t.co/u5OcRDYZNy pic.twitter.com/oTmdAawmcM