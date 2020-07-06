恐怖煙火射進2樓窗戶！ 放炮男回頭才發現自己家慘被燒毀

▲放炮男子完全沒發現煙火射進自己家中。（圖／翻攝自Twitter／紐約市消防局）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約近來發生一起離奇意外，一名男子在家附近放煙火慶祝時，完全沒發現其中一支煙火射到自家2樓窗戶，直到朋友發現屋內出現濃煙與大火才發現大事不妙，房子慘被燒毀的他不但被捕，還因縱火罪名被起訴。

事件上月24日晚間9時25分發生在紐約布魯克林區，從監視器畫面可看到，36歲男子本德(Damien Bend)與朋友在自家車道上非法施放煙火時，其中一支煙火竟然衝進2樓家中，屋內立即冒出一陣火光，然而現場都沒有人發現，直到後來傳出濃煙以及熊熊大火，他才察覺出事。

一名鄰居表示，當天晚上他和妻子返家時聽到人群騷動聲，走近一看意外發現附近的房子傳出大火，附近居民都十分慌張並受到驚嚇。消防局表示，大火除了造成本德的房子燒毀，還波及附近民宅，幸好火勢及時撲滅沒有造成傷亡，調查後確定起火原因為煙火，目前本德已被逮捕並被起訴第四級縱火罪。

FDNY Commissioner Daniel A. Nigro announced today that Fire Marshals arrested Damien Bend, 36, for arson in connection with a house fire ignited by illegal fireworks on June 24, 2020. Read more: https://t.co/u5OcRDYZNy pic.twitter.com/oTmdAawmcM — FDNY (@FDNY) July 2, 2020

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