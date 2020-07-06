美國慶周末槍響頻傳！南卡夜店2死8傷「槍手仍在逃」　紐約市3hrs爆4槍案2死





▲紐約市5日晚間一連發生4起槍擊事件。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／編譯

美國周末迎來國慶假期，但紐約市5日晚間卻一連發生4起槍擊事件，且發生時間前後不超過3個小時，總計至少6名男子中彈，其中2人喪命，在其餘4名的傷者當中，有3人傷勢嚴重。此外，南卡羅來納州夜店槍擊事件也造成2死、8傷的悲劇，嫌犯仍在逃。

紐約郵報報導，警方當日接獲的最早一通報案電話時間為傍晚5時47分，布魯克林區布朗斯維爾（Brownsville）一名21歲男子中彈倒在一棟大樓外，儘管被緊急送醫，但仍在到院後死亡。這才過不到3分鐘，警方再度接獲另起報案電話，得知一名29歲男子在布朗克斯（The Bronx）胸部中彈，送醫後不治。

到了晚間6時45分，警方表示，一名20歲男子在麥迪遜大道（Madison Avenue）一棟建物外中彈，所幸送醫後情況穩定。再過約莫1.5個小時之後，布朗克斯（The Bronx）有3名男子遭到槍擊，且地點僅距離稍早槍擊案只有2個街區。

消息人士表示，紐約的國慶周末假期並不平靜，在周日晚間發生這4起槍擊事件之前，槍響頻傳，自當地周六午夜至周日清晨6時30分，累計39人中彈，其中3人死亡。

來到南卡羅來納州，當地5日凌晨2時許，Lavish Lounge夜店也發生槍擊事件，事發當下有上百人在現場，已知至少造成2人死亡、8人受傷，嫌犯仍在逃逸中，據傳槍手不只一人，此案可能與幫派糾紛有關。路透指出，死者為23歲的貝爾（Mykala Bell）及51歲夜店安全人員約翰遜（Clarence Johnson）。

▼ Lavish Lounge夜店外部已拉起封鎖線 。（圖／達志影像／美聯社）