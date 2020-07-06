　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

販賣22萬部兒童淫片！韓法院拒引渡24歲男「赴美受審」...父：會禁兒用電腦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼孫嫌架設暗網，販賣兒童、青少年性剝削影片，收益達數億韓元。（示意圖／CFP）

▲孫嫌架設暗網，販賣兒童、青少年性剝削影片，收益達數億韓元。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓24歲男子孫定宇（손정우，音譯）涉嫌在暗網經營全球規模最大兒童色情網站「Welcome To Video」，其收錄22萬部性剝削影片、付費會員達4千多人、收益達數億韓元比特幣。南韓法院今（6）日拒絕美國司法部的引渡要求，同意將孫定宇留在國內受審、服刑，孫定宇因此獲釋出獄；孫嫌父親表示，日後會禁止兒子「使用電腦」。

根據《韓聯社》，首爾高等法院6日上午10時針對引渡審查，召開第三次審問，以國內仍在審查該案為由，駁回檢方引渡至美國之聲請，「若要根絕兒童、青少年淫片犯罪，必須徹底搜出付費會員身分。若將孫引渡至美國，我方可能會在偵察程序上出現阻礙。畢竟，僅希望被告受到更嚴重的處罰，便移送至他國受審，並不符合當初引渡條例的宗旨。」

南韓法院補充道，「在該案中，孫姓主嫌擁有南韓國籍，因此由南韓行使國家主權、刑事處罰孫嫌，是最為適當的。」

不過南韓法院也表示，此次拒絕引渡至美國受審的決定，並不代表孫嫌得以脫罪，呼籲孫嫌日後須配合一切調查、審理程序，「孫嫌與其律師之前曾數度表示，就算在國內被宣判重刑，也甘願受罰。」

依據南韓法規，若法院決定駁回引渡條例，檢方須立即釋放關押中的犯人，並向法務部長報告。

孫嫌2015年7月經營「Welcome To Video」，遭美、英、韓三國警方聯手循線破獲伺服器位置，一審被判2年徒刑、緩刑3年；二審被判1年6個月，2018年3月遭羈押起訴，本該於今年4月27日刑滿釋放，卻因美國司法部要求引渡，在首爾高等檢察廳向法院聲請引渡後，法院同意發佈審理引渡之拘票，於是只得被繼續關押，在法院今日判決結果出爐後，孫嫌下午12時50分獲釋，結束為期1年2個月的法定拘留。

孫嫌父親先前曾為了不讓兒子引渡至美國受審，曾以藏匿犯罪收益等罪嫌「大義滅親」，向南韓檢方告發兒子。對於法院今日的決定，孫父由衷表達感謝，並表示自己並非寵兒、護航，日後除了緊盯兒子「禁止使用電腦」，更會監督兒子接受應有懲罰。

►影／人死我負責！計程車運將「惡意逼車」攔救護車9分鐘...害80歲癌末嬤亡

►全台首間冒險主題飯店！等你一起來趣淘

ET快訊
快訊／掀裙當眾裸下體...假Coser妹到案了！派出所製作筆
1280月票搭到「3千元↑」要查旅遊軌跡　柯文哲：資源要合理
快訊／海陸翻艇點水深僅「150公分」　海軍公布致命因素
父抱2歲插管女兒跪求賜福　白沙屯媽急行軍為她停下了
壽司郎驚見巨鼠！「爬過壽司」輸送帶狂奔　業者回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

香港通過「國安法」...羅冠聰預告「文革上演」：台灣是下個目標

發現前夫中頭獎想復合！　綠帽夫射殺23歲嫩妻...岳母和小姨子也跟著送葬

俄14歲小媽媽「突送急診」生了！幫孩子找「11歲綠帽爸」　謊言後淚藏被性侵

飛機迫降墨西哥立刻起火　機場附近查獲「毒卡車」載有價值1.44億古柯鹼

他分手前妻10年「夜泡性愛俱樂部」　神祕小房巧遇熟悉背影…一轉身讓他秒軟

獨生子染疫亡！父母聽聞打擊太大...幾小時後「不同地點上吊」慘死

快訊／驚人暴雨狂炸長崎、佐賀、福岡！氣象廳發布最嚴重「大雨特別警報」

佛州成疫情震央　共和黨全國代表大會將不安全？

賀錦麗成拜登副手最有力人選！　美媒曝關鍵：維基百科介紹狂改408次

販賣22萬部兒童淫片！韓法院拒引渡24歲男「赴美受審」...父：會禁兒用電腦

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

香港通過「國安法」...羅冠聰預告「文革上演」：台灣是下個目標

發現前夫中頭獎想復合！　綠帽夫射殺23歲嫩妻...岳母和小姨子也跟著送葬

俄14歲小媽媽「突送急診」生了！幫孩子找「11歲綠帽爸」　謊言後淚藏被性侵

飛機迫降墨西哥立刻起火　機場附近查獲「毒卡車」載有價值1.44億古柯鹼

他分手前妻10年「夜泡性愛俱樂部」　神祕小房巧遇熟悉背影…一轉身讓他秒軟

獨生子染疫亡！父母聽聞打擊太大...幾小時後「不同地點上吊」慘死

快訊／驚人暴雨狂炸長崎、佐賀、福岡！氣象廳發布最嚴重「大雨特別警報」

佛州成疫情震央　共和黨全國代表大會將不安全？

賀錦麗成拜登副手最有力人選！　美媒曝關鍵：維基百科介紹狂改408次

販賣22萬部兒童淫片！韓法院拒引渡24歲男「赴美受審」...父：會禁兒用電腦

點點卡「儲值500」現領四塊麥克雞塊　每卡每日一次！網苦笑：要連吃5天

陸外交部：中方第一時間就通報疫情　美政客抹黑中國與WHO

執行長所屬新北長照機構「被爆壟斷、A員工加給」　衛福部回應！

大陸新購物天堂！　買iPhone免13％稅「比港版更優惠」　

銀行「3點半就打烊」行員天黑才下班？網曝內幕：對傳票、結算還要處理雜事

竟然刷到睡著！「好命歐告」躺著撸牙　媽媽靠這招成功奏效

改善北港長年惡臭府番大排　蘇治芬爭取中央補助762萬已發包

基隆里長「驅趕家犬」綁電線杆曝曬　動保所：沒給水沒給飼料

配樂大師「跌倒髖部骨折」驟逝　享耆壽91歲

中職／統一吉祥物萊恩選秀測試　兄弟球探：推薦你會被FIRE

停車場竄出流浪黏人小萌貓　跟上車後竟「抱手」安心睡著

國際熱門新聞

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

英媒：中國可能7年前就知新冠病毒

夫妻玩「裸體摔角」！交疊到一半6歲兒撞見「在幹嘛」

35名少男少女裸體開趴　最小13歲！

老爸「貼身照顧媳婦」2人直接升格幸福夫妻

TikTok損失1766億！急信印度：不會把用戶隱私給中國

中獎太開心！　男開車撞死5人

後院百公斤巨蟒亂竄　還藏50顆蛋

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

MLB疫情危機！白襪、國民4球員確診

全球破53萬死！西班牙再爆群聚感染急封城

人死我負責！運將惡意攔救護車...80歲癌婦亡

紅衣女舞者「太撩人」　遭狠踹噴飛

更多熱門

相關新聞

熊本豪雨27死　福岡長崎籲50萬人避難

熊本豪雨27死　福岡長崎籲50萬人避難

日本九州地方受鋒面影響降下驚人雨量，熊本縣是目前災情最慘重的地區，至少已有27人不幸罹難；福岡縣及長崎縣個別城市，已呼籲轄內逾50萬人儘速避難。

阿嬤出門孫跟出迷失街頭暖警尋父

阿嬤出門孫跟出迷失街頭暖警尋父

23歲女國手受虐亡！隊長「逼跳樓」教唆毆打

23歲女國手受虐亡！隊長「逼跳樓」教唆毆打

蔡英文推特「慰問九州災情」登NHK熱門第一！

蔡英文推特「慰問九州災情」登NHK熱門第一！

鹿兒島63歲派報員失蹤！疑視線不良摔入暴漲河川

鹿兒島63歲派報員失蹤！疑視線不良摔入暴漲河川

關鍵字：

日韓要聞南韓孫定宇暗網未成年兒童色情性剝削Welcome To Video引渡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面