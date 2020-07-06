販賣22萬部兒童淫片！韓法院拒引渡24歲男「赴美受審」...父：會禁兒用電腦

▲孫嫌架設暗網，販賣兒童、青少年性剝削影片，收益達數億韓元。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓24歲男子孫定宇（손정우，音譯）涉嫌在暗網經營全球規模最大兒童色情網站「Welcome To Video」，其收錄22萬部性剝削影片、付費會員達4千多人、收益達數億韓元比特幣。南韓法院今（6）日拒絕美國司法部的引渡要求，同意將孫定宇留在國內受審、服刑，孫定宇因此獲釋出獄；孫嫌父親表示，日後會禁止兒子「使用電腦」。

根據《韓聯社》，首爾高等法院6日上午10時針對引渡審查，召開第三次審問，以國內仍在審查該案為由，駁回檢方引渡至美國之聲請，「若要根絕兒童、青少年淫片犯罪，必須徹底搜出付費會員身分。若將孫引渡至美國，我方可能會在偵察程序上出現阻礙。畢竟，僅希望被告受到更嚴重的處罰，便移送至他國受審，並不符合當初引渡條例的宗旨。」

南韓法院補充道，「在該案中，孫姓主嫌擁有南韓國籍，因此由南韓行使國家主權、刑事處罰孫嫌，是最為適當的。」

不過南韓法院也表示，此次拒絕引渡至美國受審的決定，並不代表孫嫌得以脫罪，呼籲孫嫌日後須配合一切調查、審理程序，「孫嫌與其律師之前曾數度表示，就算在國內被宣判重刑，也甘願受罰。」

依據南韓法規，若法院決定駁回引渡條例，檢方須立即釋放關押中的犯人，並向法務部長報告。

孫嫌2015年7月經營「Welcome To Video」，遭美、英、韓三國警方聯手循線破獲伺服器位置，一審被判2年徒刑、緩刑3年；二審被判1年6個月，2018年3月遭羈押起訴，本該於今年4月27日刑滿釋放，卻因美國司法部要求引渡，在首爾高等檢察廳向法院聲請引渡後，法院同意發佈審理引渡之拘票，於是只得被繼續關押，在法院今日判決結果出爐後，孫嫌下午12時50分獲釋，結束為期1年2個月的法定拘留。

孫嫌父親先前曾為了不讓兒子引渡至美國受審，曾以藏匿犯罪收益等罪嫌「大義滅親」，向南韓檢方告發兒子。對於法院今日的決定，孫父由衷表達感謝，並表示自己並非寵兒、護航，日後除了緊盯兒子「禁止使用電腦」，更會監督兒子接受應有懲罰。

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