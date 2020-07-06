台積電商業策略優異「歸功張忠謀建立2大優勢」！日媒：三星不是對手

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／路透社）

財經中心／綜合外電報導

台積電掌握全球半導體多數訂單，主要靠著創辦人張忠謀奠定優異的財務和商業策略，如今在5G通訊技術市場上面對南韓競爭者「三星電子」，台積電該如何維持領先地位，一直是各界探討的議題。

根據「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，台積電採取長期投資策略，不受短期業務的變化影響，即使身處在激烈的美中關係中，台積電能維持這個策略不變，主要是穩健的財務實力，可以毫髮無傷脫穎而出，包括高通（Qualcomm）和輝達（NVIDIA）在內的美國客戶持續向台積電下訂單，三星卻未能涉入其中。

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報導指出，從台積電的現金流收支而言，反映了台積電的策略是將獲利多用於投資業務擴張。一名業界人士透露：「在半導體產業中，很少出現猶如教科書的現金流圖表，因為這個產業容易受影響波動。」

▲張忠謀發展出的商業模式，讓台積電成為全球半導體三強之一。（圖／路透社）

在全球金融海嘯中，台積電2009年宣布，儘管收益不斷下降，仍將進行巨額投資。當時許多分析師給予批評，無法理解台積電的決策；不過隨著智慧型手機的普及，市場需求增加，也使台積電能平衡營運及投資金流，確保快速增長，可見台積電的目光放得非常遠，形同對比。

此外，台積電的穩固地位，仍要歸功於張忠謀發展出的商業模式，也就是設計和製造階段分開。該報導也提到，台積電的優勢在於提供廣泛的專業知識支持客戶設計能力，這項價值吸引專業客戶前來合作，同時確保利潤維持高水準。例如，台積電支援美國2大無廠半導體商高通（Qualcomm）和輝達（NVIDIA），成功擠進「全球3大半導體企業」之一，與英特爾（Intel）和三星（Samsung）並列。