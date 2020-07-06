他分手前妻10年「夜泡性愛俱樂部」　神祕小房巧遇熟悉背影…一轉身讓他秒軟

▲男網友在性愛俱樂部巧遇兒子，尷尬萬分。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

父子關係竟在「私人性愛俱樂部」破碎！國外一名為人父的網友向《太陽報》投書，提到自己原本跟兒子的關係相當親密，幾乎每天都會相互關心，然而卻在居家限制令前，竟在私人性愛俱樂部巧遇，「坦誠相見」的狀況下，讓兒子再也不願意回應男網友的訊息，讓他相當苦惱。

根據英國《太陽報》報導，男網友在文章中提到，已經51歲的他和前妻分開10多年，但畢竟人都有慾望，於是在朋友的介紹下，都會到一間私人的「性愛俱樂部」，裡面經過嚴密的管理，在那邊可以放鬆好幾個小時，可以讓自己發洩。

就在疫情爆發前幾日，男網友再度到訪該間俱樂部，喝了一杯酒之後將自己脫光，走進其中一個房間，裡面有幾個人在觀看一對男女發生關係，突然有一個背影年輕的男子轉過身，恰巧與男網友對到眼，沒想到竟然是「自己的親生兒子」。父子倆當下幾乎全身僵硬的看著彼此，男網友卻感到相當尷尬。

男網友表示，「我的兒子29歲，單身，所以他在這裡幾乎合理，但看到彼此的瞬間真的太尷尬」，事後男網友決定穿上衣服離開，但父子關係似乎就此降到冰點。男網友的兒子不再回覆訊息、不再打電話，疙瘩明顯存在在兩人之間，讓男網友著急求救。

鄉民們看到文章也建議，「打個電話或見面，跟兒子像男人一樣溝通吧！」、「這真的會很尷尬」、「當下要是我一定奪門而出」、「父子在這種場合見面真的糗爆」。

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