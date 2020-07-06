台股有望衝今年高點12197！分析師：台積電是關鍵

▲台股今日早盤攻破12000點大關。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股上週五休市，台股今（6）日在在台積電、大立光、鴻海、國泰金、富邦金等大型權值股領漲下，指數開高走高，漲逾百點，開盤不久最高來到12052點，衝破12000點大關。分析師認為，在資金行情及大立光、台積電法說等題材帶動下，台股未來甚至有機會上攻今年高點12197點。

兆豐投顧協理黃國偉指出，美股上禮拜五休市，台股今天延續上禮拜走勢，持續向上走高，背景並沒有太大改變，主要是大家認為資金動能強，台幣升值壓力一直在，再加上上禮拜外資轉為買超，導致市場資金行情持續走高。

請繼續往下閱讀...

黃國偉表示，指數上推的原因，是台積電走強，而且這禮拜三有大立光法說會，下禮拜有台積電法說會，市場目前樂觀預期這兩家公司的法說會會不錯，因此股價上就先反應。

至於這禮拜是否有機會看到今年高點12197點，黃國偉指出，在外資回補、除權息旺季、資金行情強勁下，要攻破是有機會的，不過要站穩有難度，機率不高，突破後拉回整理可能性大，因為現在台股價格不便宜，不管是本益比、股價淨值比來看，都比年初高很多。

黃國偉建議投資人，目前台股位階偏高，操作上保守為宜，目前以題材面居多，可以留意台積電相關供應鏈的設備商，像是下游封裝測試等等，至於蘋概股，則可以等大立光法說之後再觀察，因為大立光幾乎能代表整個蘋概股。