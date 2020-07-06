最有錢／便宜有好貨！銅板股小成本大賺錢

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全球投資情況不穩定，投資人想用銅板價買到績優股，到底該怎麼挑？怎麼買？才能從便宜的好股票中找到穩定獲利的標的，7月6日的《雲端最有錢》節目，邀請到銅板股達人林適中、萬寶投顧投資總監蔡明彰、籌碼達人陳威良一起來討論，給你最精闢的投資方向。

因新冠疫苗研發出現最新進展，且美國製造業數據攀升，新冠病例增加疑慮減少，肺炎疫苗利多和美國經濟數據強勁拉抬市場信心，美國股市盤中上揚，延續上季寫下數十年來最大單季漲幅的氣勢。美股標普500指數上漲，道瓊指數小幅回跌，以科技股為主的那斯達克指數再創歷史新高。

此外，台股也以近平盤開出，在11700點上下游走，兩權王台積電重回320元以上股價、大立光也持續走強來到4200元，帶旺股市。這波續揚讓台股回穩，持續看好的情況下，全球疫情依舊不夠明朗，各國經濟數據尚未穩定，台灣振興三倍券的成效不明，投資人面對仍然動盪的股市局面，又該如何聰明選股，小成本也能安心賺大錢？

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50元以下讓人可以輕鬆入手的銅板股，如果財報看不懂、K線圖更難懂，到底要從哪裡找到績優股的蛛絲馬跡，想買銅板股在後疫情時代有哪些是可以挑選的標的？又有哪些地雷股千萬別碰呢？買錯銅板股，不僅荷包縮水，連銅板也越換越小！台股未來走勢好難猜，俗話說：「欲先善其事、必先利其器。」想買銅板股這些功課先做好，銅板股的小撇步與工具，所有精彩內容都在《雲端最有錢》！