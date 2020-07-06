影／梅雨狂炸九州！鹿兒島、宮崎河川暴漲　熊本22死1000戶孤立無援

記者王佩翊／編譯

受到梅雨鋒面影響，日本九州南部地區降下猛烈暴雨，導致多處淹水，河川暴漲，其中災情最慘重的熊本已有22人死亡。然而連日的暴雨仍不見減退，宮崎縣的本城川8日上午水面已經超過堤防，發生暴漲。此外，當地政府也針對鹿兒島的肝属川、萬之瀨川、加世田川以及宮崎大淀川發布河川氾濫四級警報，呼籲沿岸民眾盡快避難。

▲熊本大雨已造成多人受困。（圖／路透）



根據《日本放送協會》報導，宮城縣政府6日上午8時10分對本城川發布河川氾濫五級警報，呼籲民眾盡快離開沿岸。本城川位於小田代橋附近的河水已經潰堤，河川暴漲。據了解，本城川小田代橋附近多是農田，僅有少數住宅，消防人員將會持續關切，確認是否有災情傳出。

▲日本九州南部連日大雨加深救援難度。（圖／路透）



根據氣象廳資料顯示，宮崎縣串間市在上午6時10分至7時10分間的1小時內出現120毫米的猛烈降雨，對此，氣象廳也發布「紀錄性短時間大雨警報」。另一方面，根據國土交通省設置的雨量計，鹿兒島縣鹿屋市在上午8時至9時間測出90毫米的雨量，熊本縣人吉市則是每小時34毫米。

目前因大雨發布土石流災難警報的地區有熊本縣、鹿兒島縣、宮崎縣、高知縣以及靜岡縣。至於河川氾濫的部分，宮崎縣串間市本城川已經發生氾濫，而熊本縣、鹿兒島縣以及宮城縣則是有河川已經超過氾濫危險水位。

另一方面，熊本縣南部受到猛烈大雨災情最為慘重，目前已有22人死亡、17人無生命跡象、11人失蹤，更有1000戶家庭因道路被大雨沖毀，孤立無援。

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