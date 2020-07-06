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TikTok損失1766億嚇怕！　急信印度政府保證：中國政府沒要用戶隱私，有也不給

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▲▼抖音。（圖／路透）

▲抖音遭最大用戶國印度禁用。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中印邊境衝突延燒大型app的商業版圖變動，印度日前以危害國家安全為由，宣布禁用包括TikTok（抖音國際版）在內的59個中國app。TikTok可能因此損失60億美元，而路透社3日獲取TikTok執行長給印度政府的信，表明即便中國要求分享用戶個資，TikTok也不會給，並承諾「給甜頭」；然而印方官員表示，短時間內禁令難以撤銷。

TikTok是中國抖音的國際版本，只有中國以外的用戶能夠使用，其母公司為名氣響亮的「字節跳動」。儘管先前也曾陷入過麻煩，但這次TikTok並非被單獨針對，而是因其和中國的深厚關係，與阿里巴巴開發的UC瀏覽器、騰訊旗下的微信一樣，淪為大國角力下的攻擊熱點之一，甚至可能因此損失60億美元（約新台幣1766億元）。

路透社上周五（3日）經由內部消息來源，取得TikTok執行長梅爾（Kevin Mayer）給印度政府的一封信，時間為6月28日。梅爾在信中誓言，「我可以證實中國政府從未向我們索取TikTok印度用戶的個資，如果我們在未來收到相關要求，我們也不會答應」，他補充印度用戶的個資是儲存在位於新加坡的伺服器內。

▲中印衝突,印度,中國 。（圖／路透社）

▲中印邊境衝突激起印度強烈的民族主義。（圖／路透社）

印度政府官員告訴路透社，短時間內禁令難以撤銷；受訪的律師則指出，由於印度是以國家安全為由祭出這道命令，上訴也幾乎不可能成功。事實上，印度政府的作法也反過來「充實」了本土App，超過2200萬用戶在禁令發出後的48小時內，紛紛安裝印度影音共享社群媒體平台「Roposo」。

由於印度是TikTok的第一大用戶國，美國其次，2017年推出以來飛躍成長的TikTok這次所受的衝擊巨大。公司趕緊宣布在印度加碼投資10億美元（約新台幣294元），梅爾也在信中特別強調這項投資，能為印度帶來3500個直接與間接的工作機會，並且提供14種語言版本。

梅爾表示，「我們用戶的隱私保護，以及印度的主權和國家安全，對我們而言是最最重要的。我們已經正式宣布要在印度打造數據中心的計畫。」TikTok和印度政府將在本周會面商談。

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