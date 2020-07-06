花3600租3停車格「連2天被占用」　高雄女氣炸出招：我只能停這樣！

▲女駕駛拍下銀車占用的影片當證據。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市楠梓一名女駕駛花3600元承租3個私人停車位，卻被一輛轎車停走，她第一次找來警察處理，沒想到第二天對方又將車停在車位上。她這回不忍了，把車子擋在銀車車頭前，只留一個行人可通過範圍，不讓轎車出來。

《東森新聞》報導，女駕駛拍下銀車亂停的畫面當證據，「又一次，WXXXXX，第二次又是這樣，停在我付錢的車位上，根本是侵占我的地方。」

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女子當下打電話叫男車主出面，她表示，「一次就算了，你還第二次」，聽到對方說「沒有耶，一次耶」，大罵「你還說謊！」男車主指上次是停在另一格，結果馬上遭女子嗆，「那也是我租的車位啊，我們家租三格，我一個月1200元，你要付嗎？」他自知理虧，連忙說「不好意思啦。」

▼女駕駛拍下銀車占用的影片當證據。（圖／東森新聞）

女子第一次車格被停，當下報警處理，沒想到隔天車主又來停，她一怒之下把車子擋在銀色轎車車頭前，只留一個行人可通過範圍，不讓轎車出來。她對亂停的車主說，「這是我租的車位，我回來，我沒有車位可以停，我只能停這個樣子，那三個都是我租的。」

投訴人表示，全家每個月花3600元向地主承租三個車位，當地住戶都知道該停車場屬私人所有 ，寧可停紅線，也不會亂停別人車格。

▲▼女駕駛把車子擋在銀車車頭前，只留一個行人可通過範圍，不讓轎車出來。（圖／東森新聞）

女子指控車主明知故犯，連停兩天實在太可惡，才會出招擋住車子。她受訪時表示，「很多人都覺得方便，然後就隨手給人家停，也沒想過說我們是付費的。我就覺得有點不OK，後來我晚上我就直接把車子擋在他前面。」

投訴人經過調解，決定原諒銀色轎車車主，但用路人下回停車前，最好還是確定一下是否占用到別人車位，以免吃上官司。

▼女駕駛月花3600元租3個車位。（圖／東森新聞）