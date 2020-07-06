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肯爺競選美國總統剩2條路！各界點評多「看戲心態」　2018白宮暴走事件埋隱憂

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▲▼第92屆奧斯卡金像獎，肯爺（Kanye West）和老婆「豐臀金」金卡戴珊 （Kim Kardashian）出席《浮華世界》的奧斯卡派對。（圖／路透）

▲「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）和老婆「豐臀金」金卡戴珊 （Kim Kardashian）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名饒舌歌手、金卡戴珊之夫肯伊威斯特（Kanye West），在美國國慶日當天宣布參選美國總統；然而距離大選只剩不到4個月的時間，學者分析肯伊威斯特的選戰之路將困難重重，遇到的阻礙包括獨立參選人的缺乏奧援，且因他是著名的川普支持者，在川普競選連任的情況下，難以瓜分票源。

擁有歌手、藝術家、製作人、唱片公司執行長及服裝設計師身分的肯伊威斯特，2018年10月和老婆、實境秀女星「豐臀金」一同訪問白宮時，曾登上各大媒體頭條。佔據版面的方式卻極具爭議，因為他戴著「讓美國再次偉大」的小紅帽，在應邀和總統川普的餐敘上，大談自己的躁鬱症、平行宇宙觀、氫動力機取代空軍一號的「獻策」，以及各種社會問題，更大爆粗口，「川普正踏上英雄之旅，他可能沒有料到會有像肯伊威斯特這樣瘋狂的『混蛋』（motherf***er）支持他。」

身為川普的鼎力支持者，肯爺選擇在7月4日國慶日宣布競選美國總統，雖然立刻在推特上獲得特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）的口頭支持，但不到4個月內想成為總統選戰的黑馬，極具挑戰。

▲▼「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）2018年應邀到白宮和總統川普餐敘。（圖／路透）

▲▼「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）2018年應邀到白宮和總統川普餐敘。（圖／路透）

▲▼「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）2018年應邀到白宮和總統川普餐敘。（圖／路透）

路透社訪問到印第安那州普渡大學（Purdue University）政治科學家麥坎（James McCann），麥坎認為肯爺當前只有2條路可走。其一是選擇和一個小黨聯盟，取得政黨支持；其二是以獨立候選人參加。

麥坎指出，肯爺可以透過加入政黨，經政黨提名正式登記為參選人，也可取得政黨的組織助選。畢竟肯爺還只是口頭宣布，並沒有正式參選，若以獨立候選人參加，也必須聘雇競選團隊，或是號召義工盡快從全國蒐集到好幾萬人的簽名連署，幫助他在9月登記結束前將競選正式化。這挑戰本身不容易，加上新冠肺炎疫情肆虐全國，阻力會更大。

▲▼拜登和川普角逐2020美國總統大選。（圖／路透）

▲拜登和川普唇槍舌戰已經打得火熱。（圖／路透）

路透社訪問到的另一名學者，維吉尼亞大學（University of Virginia）政治中心主任薩巴托（Larry Sabato）。薩巴托表示就算肯爺卯足全力競選，得票率也很難多於幾個百分點，因為他的政治光譜明確，所支持的川普也要競選連任，而拜登所屬的民主黨支持者也難倒向他，很可能落入左右不逢源的情況。

「就算只是要說服我們他是認真的，他也還有很長一段路要走」，薩巴托一語道出許多人的看戲心態。

支持無黨制民主的小報《選舉內幕》（Inside Elections），專門分析無黨籍候選人選戰情勢的編輯岡薩雷斯（Nathan Gonzales）指出，「要以一個局外人角色競選是有辦法的，但那又貴又難，而且我認為肯爺或其他任何人，已經錯失了帶來實質影響的時機。」

報導指出，目前尚不清楚肯爺是否已經登記參選，路透記者嘗試聯絡他，但還無法取得回覆。

上一個費盡心力以獨立參選人之姿競選美國總統的，是美國中央情報局（CIA）前參謀麥克馬林（Evan McMullin），他2016年8月宣布決定出馬角逐大選，當時距離大選也僅剩幾個月。最終他的名字只出現在11個州的選票上，得票率0.53％。

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