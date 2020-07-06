全球破53萬死！美國猛增4.4萬例　西班牙再爆群聚感染急封城

▲西班牙加泰隆尼亞地區3日激增400例。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間6日上午6點30分，全球累計1136萬6145例確診、53萬2691死。美國單日新增超過4.4萬例，即將突破290萬大關；而正在解封復甦的西班牙，北部又出現大規模群聚感染，當局立刻下令封城，避免事態再度擴大。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖，美國累計287萬4817例確診、12萬9870死、90萬6763例病癒、總篩檢人數3551萬2916人。川普政府日前擬定一項新口號 ─ 學習與病毒共存（Learn to live with it），希望大舉放鬆防疫政策，在下半年直攻經濟復甦，好保住11月總統大選的聲望；他還在7月4日美國國慶致詞時表示，國內99％染疫的病患「都是無害的」。

▲不顧防疫專家的呼籲及醫護人員的抱怨，川普聲稱美國99％的染疫者都是無害的。（圖／路透）

巴西累計157萬7004例確診、6萬4265死；俄羅斯人數暴增超越印度，累計68萬283例確診、1萬145死；印度累計67萬3165例確診、1萬9268死；祕魯累計30萬2718例確診、1萬589死；智利累計29萬5532例確診、6308死；英國累計28萬6931例確診、4萬4305死；墨西哥累計25萬2165例確診、3萬366死。

西班牙儘管已從第2染疫大國一路降低至全球第9，但累計染疫人數仍高達25萬545例，死亡人數也有2萬8385人。歐洲國家疫情普遍降溫，西班牙及其他歐洲鄰國紛紛展開解封措施，力圖短時間內盡快復甦經歷；然而各地仍出現零星的「疫情火苗」，使得馬德里當局神經緊繃。

西國東北部加泰隆尼亞自治區（Catalonia）4日才宣布，20萬人口的塞格里亞區（del Segria）因病例激增，再度進入封鎖狀態。才過1天，在北部自治區加利西亞（Galicia）也出現大規模群聚感染，北海岸盧哥地區（Lugo）艾馬利納鎮（A Marina）的7萬居民也被再次封城；當地政府表示，居民在鎮內可以走動活動，但唯有要工作的人才能出城。