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理財周刊／避險情緒　推升黃金走高

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

端午四天連續假期，台灣各大景點塞爆，在入出境隔離政策無法解封，且疫苗可能無法終身有抗體的情形下，如何讓這股國旅的熱潮延續，成為拚內需的關鍵，因此是時候重新討論開放離島賭場的議題了。

台灣通過《離島建設條例》後，曾在金門、澎湖、連江等三個離島辦理四次公投，澎湖二次、金門一次全遭否決，馬祖雖然在2012年公投過關，但因設立賭場的後續法源《觀光賭場管理條例》還躺在立法院中，地方公投有通過跟沒通過一樣。

一場疫情，讓各國政府在病死與餓死之間，多數選擇解封經濟，並宣示不再封城，顯然經濟發展為重，而博弈條款的問題就在於太平安樂的環境裡，民眾選擇道德、拒絕賭場。但如今在餵飽肚子與道德之間，民眾與政府又將如何選擇？這或許是台灣開賭的唯一機會，日本國會參議院在2018年通過《綜合度假村實施法》，將賭場合法化，以台灣凡事都喜歡看齊模仿日本的情結下，開賭拚內需觀光是該重新審議討論了。

請繼續往下閱讀...

失業率下不來 股市持續Ｖ型反彈

COVID-19新冠病毒變異快、無症狀患者防不勝防的傳染力、抗體難以長時間存在體內，以及多國人民不愛戴口罩，成為這場防疫大作戰的成敗關鍵。當然，多年以後COVID-19新冠病毒的毒力會隨著與人類共存而減弱，但今年北半球的秋冬如果確診人數再飆升，那麼全球股市經過第二季的Ｖ型反彈後，股民們最想知道的是第三季還有傳統旺季行情嗎？筆者認為，只要失業人口持續維持在高位，甚至失業率繼續攀高，那麼股市的Ｖ型反彈就可以持續下去。

寬鬆政策造就股市非理性榮景 吸納龐大失業人口

很多人質疑在經濟衰退，可能是Ｌ型復甦的情況下，為什麼股市能走出Ｖ型反彈？答案很簡單，因為各國政府需要股市榮景來吸納龐大的失業人口，缺乏經濟成長，但央行寬鬆貨幣所造就的股市非理性榮景，照樣可以提供失業人口所需要的財富效應，所以很多專家媒體都提到推升這波行情的主力來自於散戶。

沒錯，拿了政府的失業救濟金投入股市，股市小白正是這波Ｖ型反彈的主要多頭，所以這波行情的特色就是題材股特別會漲，例如台股第二季的防疫生技股(恆大、瑞基、合一)，美股的中概股(拚多多、網易、嗶哩嗶哩、中通快遞)，都是題材吸引買盤推升，主要也是因為在四月公布完第一季財報之後，聯準會又釋出零利率政策到2022年底，題材股展開報復性反彈。

生技防疫概念股 人氣紅不讓

由於大家對於疫情的防疫心理有個底，縱使爆發第二波疫情，也知道只要戴口罩、勤洗手、保持社交距離就可以正常生活，因此想要達到進一步解除進出口隔離管制，越來越多的共識就是要靠快篩跟疫苗。

也因此在6月29日的盤面上，高端疫苗率先漲停板，然後核酸檢測的亞諾法、寶齡富錦也跟著漲停，帶動紅外線熱感測儀的熱映也漲停，生技防疫概念股依舊是市場最有人氣的題材股之一，這種簡單明瞭的買高賣更高的投資法，是散戶最愛的操作方式，預期前一輪大漲的強勢指標股如瑞基、合一、中天、恆大等，可能又有轉強的機會。

填息行情 非電子族群補漲行情

進入到第三季，多頭如果想延續漲勢，就得靠除息行情了，七月除息所造成的加權指數蒸發共175.24點，八月台指期蒸發176.06點，這351.3點代表當台股遇到利空下跌時，台指期會相對抗跌，收斂逆價差；而當台股遇到利多上漲時，台指期會相對漲得多一些，收斂逆價差，簡單說，就是填息行情，這點從台積電填息示範效應得知。因此七月將除息的國泰金、富邦金、台塑、台化、南亞、聯發科、中華電、台達電、遠傳、台灣高鐵、長興、儒鴻等權值股，便可留意漲幅較小的非電子族群的補漲行情。

兩岸金融股 短中期可留意

6月25日美國聯準會、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署批准，放寬《沃爾克規則》的限制，可望為銀行業釋放約四百億美元的資金活水，增加銀行盈利的空間，不過對於高盛、摩根大通、摩根士丹利、富國銀行等美國銀行股僅一日行情的激勵，甚至多股在6月26日出現波段新低的弱勢反彈。

反觀滬深股市的銀行股如寧波銀行、杭州銀行、張家港等卻逆勢上漲，除了預期人行降準或下半年降息的預期之外，中國大陸商務部6月24日公布《2020年版外商投資准入特別管理措施(負面清單)》，自7月23日起，外資進入證券、期貨、壽險等領域持股比例限制將取消，6月18日摩根大通期貨獲批成為中國大陸首家全資控股期貨公司，相信大多數的人並不知道這背後所代表的意義。

在美中關係惡化之際，中國大陸積極補強金融短板，除了擔心被美國斷糧美元，國企到處收購黃金，另外就是擔心美中金融戰導致系統性崩盤風險，類似2015年熔斷崩盤事件重演，因此藉著外資的期貨經驗，讓外資一邊做，中國大陸金融機構一邊學習，除了防弊，更有將來主動對美股發動空襲的本事。

所以就短中期而言，滬深股市的金融股具有上漲的機會，恰巧七月又是台股金融股的除息旺季，多年來，台灣股民在存股的投資觀念盛行的背景下，對於金融股的喜好度逐年提高，可留意富邦金、上海商銀、元大金等。

寬鬆貨幣助力 金價上看二千美元

面對本周五的美國六月大非農就業新增人數公布，在連續十四周高於一百萬人初次申請失業金，而且美國疫情確診人數又持續攀高，代表7月3日的大非農數據可能傾向利空解讀。上個月美國勞工局解釋了未將無薪假人數列入，真實的失業率略落在16%，換言之，美國失業率持續朝20%靠近，在美國人不愛戴口罩，又加上種族歧視的示威遊行加劇感染機會，預期避險的情緒會推升黃金走高。

COMEX黃金經過五月大非農的意外大幅增加利空打擊，拉回測試1670美元，假跌破季線後再創1796美元新高，準備挑戰2011至2012年的1794至1804美元壓力區，在聯準會維持寬鬆貨幣的助力下，高盛喊出年內上看二千美元的歷史新高不是夢。

或許配合11月3日的美國總統大選前，反中牌是主軸的情緒激化，估計趁著八月的軍演先挑戰1800至1850美元關卡，然後11月前後再配合全球疫情確診人數的攀高，屆時進一步挑戰1950美元關卡，至於是西元年底挑戰二千美元，還是農曆年底挑戰二千美元，到時候再看看新任美國總統的美中關係政策的風向再說。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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