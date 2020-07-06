先探／興櫃資金外溢效應

近一季以來，在資金行情點燃下，全球股市上演V型強勁反彈，尤其，內資主導的櫃買指數漲幅更高達五成之多；其中與防疫相關的生技股漲幅更是驚人。這波熱錢效應也擴散至興櫃市場，創造出不少百元以上的高價股，隨著半年報即將公布，不妨搶先布局上半年業績表現不錯，或是於下半年掛牌上市櫃的個股。

文／馮欣仁

儘管外資在今年以來賣超台股金額達六千多億元，但各國央行祭出寬鬆貨幣政策，促使全球股市自三月中下旬以來，展開一波強勁的Ｖ型反彈走勢，在資金行情推波助瀾下，造就出台股五千金行情。然而，除了加權與櫃買指數之外，興櫃市場也受惠於資金外溢效應，不少個股也出現飆漲，尤其是與防疫相關個股如口罩原料的熔噴不織布敏成股價從三月初低點二六元起漲，最高來到三三六元，短線漲幅高達近十二倍；核酸檢測的普生與基因檢測廠金萬林同樣也是搭上防疫商機，股價也大漲數倍之多、甚至因漲幅過大觸及熔斷機制。不過，興櫃市場因交易制度以及資訊透明度不高，投資人必須謹慎操作，最終仍須回歸基本面選股，留意每月營收變化與半年報數據。

穎崴榮登興櫃股王 拚賺二股本

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目前興櫃市場股價超過百元以上的家數已達二四家，自從昇佳電子轉上櫃之後，股王則由半導體測試介面廠商穎崴擔綱，主要產品為測試治具（Test Socket）及探針卡（Probe Card），受惠產品獲中、美客戶採用，５Ｇ網通及ＣＰＵ、ＧＰＵ、人工智慧（ＡＩ）等高效運算（ＨＰＣ）晶片測試需求暢旺，配合費用控管得宜，去年營收與獲利創下歷史新高，ＥＰＳ達十八．三九元。

因5G、CPU、GPU、AP與HPC等高階系統晶片測試需求，相對帶動了手持裝置POP Socket、高頻高速Coaxial Socket、高階老化Burn-in Socket及各類溫控系統Thermal Control System等產品線，穎崴今年營運自三月起明顯增溫，絲毫不受疫情影響，營收連續三個月創下單月歷史新高，前五月營收達十二．○三億元，年增二五．二％，創歷年同期新高，預估上半年可望賺進一個股本。在業績成長支撐下，激勵近期股價走強，一度逼近六○○元關卡。展望下半年進入傳統旺季，營運可望維持高檔，全年拚賺二個股本。

以代理銷售ＢＭＷ與保時捷的汎德永業將於第三季上市掛牌，今年上半年車市並未受疫情影響太大，再加上BMW X系列休旅車（X3、X4、X5、X6、X7）大改款以及保時捷Cayenne Coupe、Macan休旅車及九一一經典跑車等於去年全新改款上市，促使汎德永業今年前五月營收達一四九．八四億元，年增十四．二％，成長幅度僅次於龍頭和泰車。雖部分ＢＭＷ與保時捷新車的後續供貨可能遞延，但隨著歐美各地逐漸解封、復工，預期疫情造成的不確定性隨之下降，遞延效應將伴隨後續新車到港逐漸發酵，預估營運可望逐步增溫，全年力拚續賺一個股本。日前汎德永業股價一度逼近歷史高點三一○元，目前位居興櫃市場第四名，未來隨著上市日期確定，可望引發新股掛牌之蜜月行情，再度重返三○○元大關。

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