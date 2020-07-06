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遠見／快一天也好

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／李建興 攝影／池孟諭

或許真的悶壞了，在酷暑的助燃下，足足被囚錮數月的人們，猶如脹熱的蒸氣，迫不及待地想掙開壓力鍋，呼吸自由的氣息。甚至，還恨不得替這個曾被病毒按下「暫停鍵」的世界，啟動「快轉鍵」，以追回在這段失落的日子裡，一度被沒收的距離、財富、市場，以及生命的進度。

於是，當6月7日，台灣的防疫禁令一解，龐大的觀光人潮旋即報復性地湧出，國外更是按捺不住，明明「疫後」的切確日期還撲朔迷離，不少國家卻寧可一邊防疫，也硬要一邊解放。

因此，許多原本令人期待的「解封經濟」，在急就章的狀態下，顯得尷尬及荒謬。日本大阪的環球影城，雖然重新開放，卻怕飛沫傳染，於是希望雲宵飛車的乘客能忍住內傷，最好不要尖叫。而多部期待追上檔期而復拍的好萊塢電影，也接到了禁拍親熱戲的命令，哪怕是文藝愛情片。

請繼續往下閱讀...

不過細想，全球之所以會卯起來「趕進度」，其實只是揭露了人們對尋回常軌的渴望。美國一名紐約客Josh Morrison組了一個非營利組織One Day Sooner，短短一個月內就號召了逾100國、2萬名自願施打實驗疫苗的勇者，為的就是大能幅縮短動輒數年的人體試驗期，快速催生救世仙丹。

疫後除了消極重建　更要積極重生

有趣的是，「One Day Sooner」各媒體有諸多不同的翻法，一如「提前一天」「時不我待」，但讓我最有感的則是「快一天也好」，畢竟這是對當下的集體共識，最貼切的詮釋。

只不過，病毒不只擾亂了你我的節奏，更突變了世人的慣性、消費的基調以及價值的取捨，也就是說，即使最後疫情消散，人間也不復往昔了。如銀髮族不再是線上購物的絕緣體、辦公的空間重新被定義、學校也不再是上課的唯一場域……，這對產業而言，是顛覆，亦是機會。

星巴克雖在疫情期間關閉全美400多個傳統店，卻同時開設300間只提供外送與現場取貨、無座位的新型店（pick-up stores），以更低的空間建置成本更低廉，滲進住宅、辦公區。而亞馬遜則在季砸下40億美元大幅提升送貨到府的服務，使其市占率、交易頻率全面提升，股價竟較疫前飆升。

有鑑於同事擠在茶水間打屁將成過去式。法國餐飲服務巨人Sodexo已開發出稱為「Twelve」的App，讓員工預購咖啡和甜甜圈，App則運用演算法把領取時間、地點錯開。如此一來，許多大企業標榜高檔員工餐廳，也可能消失，未來企業可能從內部自建員工餐廳模式，轉為委外模式。

所以，任誰都想回歸常軌，就算「快一天也好」，但更值得思考的是，默默「轉變」後的「轉機」。

承如英國前首相邱吉爾所言：「不要白白浪費一場好危機！」在本期《遠見》的封面故事〈誰偷走我的客人？〉以及特別企畫〈未來大學預想圖〉，就是想告訴各行各業，疫後未必只能是消極的重建，更能積極地重生。

162年前，達爾文提出了物競天擇論，解釋的，不僅是種族進化的推演，如今看來，似乎也佐證了企業營運歷程。世間不可能永遠承平，企業也難以「永續經營」，上班族、企業家，抑或各行各業的領導者，其實都得明瞭，不被淘汰的，並非巨變前的強者，而是擁抱巨變的適者。


【本文摘自遠見雜誌7月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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