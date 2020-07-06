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肚子越大腦越小！腹部肥胖15年內罹患「失智症」風險增加39%

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▲▼濃茶,兒茶素,血脂,肥胖,運動,瑜珈,伸展。（圖／pixabay）

▲腹部肥胖要特別注意罹患失智症。（圖／pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

您是否有「四肢纖細、腹部肥胖」的困擾？根據《國際流行病學雜誌》所發表的最新研究指出，女性腰圍超過80公分就屬於肥胖，且和腰圍正常的女性相比，15年內出現失智症的風險多出了39%；而50歲以上的中年人口若腹部脂肪果多時，患上失智症的風險則為28%。

根據CNN報導，此研究從2002年就開始進行，並找了6582名50歲以上的人作為研究對象，不但測量了他們的身高、體重和腰圍，且每隔2年進行一次訪問，內容則包括家庭狀況、社會參與、認知功能等等，更在11年後對他們進行了隨機訪問，來瞭解是否有患上失智症。

為了釐清肥胖和失智症的關聯，研究人員也特別排出了體重正常、高血壓、糖尿病、吸菸族群和原本就帶有失智症遺傳DNA的族群，最終發現患有癡呆症的患者們平均年齡為71.8歲，而尚未患有失智症的的平均年齡則為61.9歲。

▲▼濃茶,兒茶素,血脂,肥胖,運動,瑜珈,伸展。（圖／pixabay）

▲規律運動也可以減緩失智症。（圖／pixabay）

美國康奈爾醫學科學研究生院（Weill Cornell Medicine）的艾薩克森（Isaacson）博士則表示，「隨著腹部變大，大腦中的記憶中心也會慢慢變小。」而研究人員指出，失智症可能和體內脂肪細胞的激素有關，因此可以透過健康的飲食來把體重降到最好的狀態，包括食用地中海飲食、減少飲酒和保持規律運動等等。

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