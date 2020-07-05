▲IKEA旗艦店、新光影城相繼開幕，中壢大江樂見商圈共利共榮 。

▲高鐵桃園站青埔地區，因知名企業即將接力開幕，出現桃園百貨零售版圖移動情形！（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園站的青埔地區近月來隨著IKEA旗艦店、新光影城複合式商場等知名企業，即將接力開幕，已使青埔地區再度火紅，出現桃園百貨零售版圖移動、大轉移情形！位於青埔地區週邊的大江購物中心副總經理何旭魁對於，競爭對手相繼開幕，樂見商圈共利共榮，為迎新局應對，將推動全桃獨家品牌進駐，增添戰力。

▲IKEA旗艦店、新光影城於青埔相繼開幕，中壢大江樂見商圈共利共榮 。（圖／大江提供）

何旭魁表示：桃園市是位居首都生活圈、桃竹苗生活圈的雙核心城市，特別是青埔商圈的崛起，讓更多外縣市的消費者開車前來，位在一號、二號高速公路交流道附近的中壢大江購物中心占有絕對的地理優勢，所以面對競爭對手的挑戰，中壢大江購物中心是非常看好商圈「共榮共利」有一加一大於二的效果。

▲中壢大江美食街，吸引大批消費民眾。（圖／大江提供）

何旭魁回溯2015年華泰outlet開幕初期，當年大江的入店客與車潮猶如農曆過年般大批湧入，業績平均每週成長6至7%，成交筆數也有12.5%的大幅成長，該年度業績較前一年度成長4.9%，可見商圈共榮「把餅做大」不僅創造話題更能活絡週邊經濟。

再者現在館內的品牌比之前更多元化包括：快時尚品牌ZARA和H&M、高單價輕奢名品的萬寶龍和點睛品等，五樓的SBC星橋國際影城已擴展為20個廳院，一躍成為全台最多影廳的電影院，廳數多讓SBC不只上映熱門的商業大片也有播放獨立片商的優質電影，近年來更是不斷升級廳內設備包括採用業界罕見的法國進口寬版座椅等，滿足電影愛好者的視覺享受，體驗最有質感的電影院。

特別是今年在疫情影響之下，全台百貨上半年幾乎壟罩在「買氣不旺」消費力不足的悶鍋裡，不過隨著五月底疫情趨緩零確診，中壢大江在六月份每日業績均有雙位數成長，可見所謂的「報復性消費」也有日漸升溫的趨勢，加上7月15日「三倍券」正式上路再搭配週邊競爭對手進駐開幕等熱門話題，無疑是為暑假檔期添柴火，對中壢大江更是一大助力。

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