瘋搶3倍券信用卡加碼回饋！　銀行單日申辦量暴衝10倍

▲三倍券開放數位綁定，引起民眾瘋搶銀行信用卡回饋方案。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

振興三倍券1日開放線上登錄，各家銀行的加碼活動也紛紛開跑，引起民眾瘋搶回饋優惠，其中星展銀祭出高額回饋1,888元，單日受理新卡申請進件量較平時平均數量增加10倍，而北富銀無腦刷回饋3% LINE POINTS也引起熱議，單日進件量增加到平常的10倍以上。

響應政府振興方案，星展銀行加碼推出最高享1,888元回饋優惠活動，其中全卡別新戶符合指定方式刷卡消費，可獲得588元刷卡金回饋，其次為核卡45天內累積刷卡滿3,000元，即可享500元刷卡金，另加上百貨、餐飲、3C、旅遊住宿等指定4大通路消費最高加碼500元，最高累計回饋1,888元。

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星展銀行表示，7月1日振興券開放綁定首日，除了電話客服中心詢問電話量成長至平日的6倍，單日受理新卡申請進件量更較平時平均數量增加10倍。

不過有許多銀行加碼回饋有名額限制，民眾擔憂拿不到回饋，星展銀行（台灣）消費金融處信用卡暨無擔保貸款部執行董事林群凱指出，這次提供新戶申辦星展信用卡享最高1,088元回饋，沒有額度限制，只需在7月31日前完成信用卡申請進件程序，並於核卡後以指定方式刷卡消費，最高可拿到1,088元的回饋基本盤。

台北富邦銀行J POINTS卡也引發相當多網友討論，這次搭配振興券祭出新戶辦卡加碼送1,000點LINE POINTS優惠，並同步將國內一般消費回饋權益大幅上調3倍，無論使用實體卡消費或LINE Pay行動支付都能享3%回饋無上限，在振興券加碼、高回饋率帶動下，引爆辦卡量激增，單日進件量增加到平常的10倍以上。

為了便利民眾操作，北富銀表示，這次將振興券登錄結合LINE官方帳號，獨家推出「LINE秒登錄」功能，手指輕鬆點2下即可完成登錄，民眾如果想要辦卡也可以利用LINE官方帳號簡單完成，因此即使當日湧入上萬人登錄和辦卡，依然能快速完成各項申請，成為推升辦卡量的幕後助力之一。

為避免重複登錄造成名額上的浪費，讓更多卡友都能享受到加碼福利，北富銀是以7月15日開放振興券使用後的消費達標順序來計算回饋名額，其中新戶新申辦J POINTS卡，包含原卡片3%回饋在內可享1,090點加碼；舊卡友新申辦J POINTS卡，包含原卡片3%回饋在內也可拿到390點的回饋，同時振興券是否達到政府回饋標準，是以登錄後的累積刷卡金額來計算，並沒有限定要使用同一張卡，也沒有限制必須透過實體通路或行動支付來消費，只要符合政府振興券使用條件皆可累計。