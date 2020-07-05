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美國斷原料技術　CNN：各國質疑華為「不能兌現5G」

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▲▼中國科技巨擘華為在英國、美國都受挫。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國科技巨擘華為在英國、美國都受挫，傑富瑞集團分析師指出，華為恐無法實現5G承諾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

華為處處碰壁，先是美國屢次開鍘，又碰上英國宣布將排除華為參與5G建設。CNN最新報導指稱，華為正面臨巨大壓力，因為政府制裁而切斷獲取美國技術的管道，世界各國與行動通訊業者都在懷疑華為能否實現「5G的承諾」。

美國5月份最新公布對華為的制裁更加嚴峻，新規定矛頭指向全球使用美國設備製造半導體的公司，例如台積電也在其中，在美國一聲令下「通通都不能提供零組件給華為」。

傑富瑞集團（Jefferies）分析師指出，沒有這些公司供應晶片組，華為將無法建造5G基地與其他設備。另外一名分析師李（Edison Lee）則表示，「如果中美緊張的局勢沒有放鬆，那麼華為有很大的機率停止供應5G設備。」

華為在5月份時曾表示，反對美國的制裁措施，並指控該禁令「具有歧視性」。華為也在一份聲明中表示，「美國的禁令將對全國眾多行業造成嚴重影響，損害半導體業內合作。」

華為今年已獲得91個商業5G合同，其中有47個在歐洲，27個在亞洲。目前英國也跟進美國的制裁，未來還有哪些國家會跟進還不得而知。

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