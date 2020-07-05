熊本災區今晚再降大雨！梅雨鋒面北移…30區淪陸上孤島　迄今18死16人無呼吸心跳

▲這場大雨造成熊本縣球磨川等河川出現11處氾濫，多處民宅泡在泥黃水中。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本熊本縣4日降下破紀錄大雨帶來嚴重災情，縣內至少30處淪為孤島，對外交通中斷，截至當地5日下午2時，已有18人不幸喪命、16人沒有呼吸心跳、14人失蹤。令人關注的是，梅雨鋒面即將北移，料熊本縣也將會在今（5）傍晚再次降下大雨，氣象廳也呼籲，民眾必須要注意土石流等災害。

綜合日本放送協會（NHK）、共同社報導，這場大雨造成熊本縣球磨川等河川出現11處氾濫，多處民宅泡在泥黃水中，多處土石崩落，已知球磨村、相良村等約30個地區聯外交通中斷，罹難者遍布蘆北町、津奈木町、佐敷地區等地，失蹤人口不斷增加，警消及自衛隊等部門均動員人力協助確認情況及搶救。

根據空拍畫面，熊本縣當地一處兒童療養院的地面，出現「120人待撤離」的白色字句。

▲熊本縣一處兒童療養院地上寫有「120人待撤離」字樣。（圖／達志影像／美聯社，下同）

私立綜合醫院球磨醫院就位在球磨川邊，如今一樓完全泡水，自來水設施一度無法使用，接受透析治療的患者只能轉至當地其他醫院，所幸院內100多名住院患者全數逃至3樓以上，全員平安。但如今醫院只能仰賴緊急電源來應對緊急狀況。

除此之外，熊本縣人吉市巴士公司車庫也遭殃，一度水淹1.8公尺高，23輛公車可能全數報廢。該所運行的15條路線全數停擺，如今公司正努力從其他營業所調派巴士，極力爭取在未來數日內恢復正常營運。

只不過，隨著梅雨鋒面將於今（5）晚或明日逐漸北移，災區未來數日仍無法逃離大雨來襲的命運，且災情最為慘重的熊本縣也將於今日傍晚再次降下大雨。根據截至6日上午的24小時雨量預測，九州南部料降下200毫米雨量、東海150毫米，而九州北部、四國、近畿地區為100毫米，關東甲信地區則為80毫米。

事實上，熊本縣除了降下破紀錄大雨之外，如今面臨地基鬆動、河流堤防潰堤等狀況，即便未來降雨量不大，也有可能提高土石流、洪災發生的危險性。氣象廳也呼籲，民眾要對土石流、低漥地區淹水、河川暴漲等狀況提高警覺。

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