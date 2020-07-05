東京增111例...疫情失控「連4日破百」　埼玉知事：不排除宣布緊急宣言

▲東京單日新增確診再度飆破100人。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本疫情持續升溫，東京5日新增111例確診，單日新增確診已連續4日破百，目前東京都累計感染人數共6765人。事實上，儘管先前日本政府一再強調，目前還不考慮重啟緊急狀態，更不會限制民眾來往各地區，但隨著確診人數持續飆高，東京都知事小池百合子4日晚間對外呼籲，要求民眾減少「非必要」外出，並盡量不要到其他城市。

根據《日本放送協會》報導，東京都5日新增111例確診，自從2日單日新增107例後，不僅創下解除緊急狀態後的最高峰，更是2個月以來首度飆破100例，東京恐將迎來第二波疫情高峰。東京都知事小池百合子4日緊急呼籲，希望民眾能減少外出與前往其他縣市，共同協助防疫。

埼玉縣知事大野元裕5日表示，「在疫情急速擴大之際我們不應該太過樂觀。未來如有必要，將會重新宣布進入緊急狀態。」此外，對於是否要求縣民減少與其他縣市的來往，神奈川縣知事黑岩祐治說，「由於東京與神奈川的生活圈是一體的，目前暫時不考慮（要求民眾不要前往東京）。」

另一方面，日本政府將在6日首度舉行「新冠肺炎分科會」。新冠肺炎分科會是為了取代政府專家會議所設立的新制度，屆時會議中將討論東京疫情發展、擴大PCR檢測以及如何處理確診病患的相關數據等。

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