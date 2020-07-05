川普政府擬2～3項措施打擊中國　彭博：預計數天內火速揭曉！

▲美國總統川普可能會公布反制北京的措施。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美媒指出，美國總統川普（Donald Trump）尚未簽署就香港議題而制裁中國官員的法案，但預計很快會揭曉其他反制北京的舉措；美方可能會針對中國採取兩到三項行動。

《彭博》報導，川普政府一名官員4日透露，美方正考慮兩或三項反制中國的措施，預計很快會讓外界得知，很可能會在數天內公開，而不會等到幾周後才揭曉。官員並未具體說明這些行動的細節。

美國眾議院1日全票通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）後，法案2日在參議院也火速過關，送交白宮就等川普簽署。該法案內容旨在對壓制香港異議人士的中國官員實施制裁。

▲港版國安法生效。（圖／路透）

如今川普尚未簽署法案，白宮也未表態究竟總統會簽名或否決，不過美媒指出預計會很快公布其他針對北京的措施。

「港版國安法」6月30日晚間生效後，美參眾兩院立刻提出法案。《香港自治法案》獲得民主黨、共和黨高度重視，雙方都敦促採取措施，就貿易與人權問題施壓北京。

賓州（Pennsylvania）共和黨籍參議員圖米（Pat Toomey）與民主黨議員一同提出參院版本的法案。他表示，相信川普將會簽署法案，「我有自信會得到妥善執行。」

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