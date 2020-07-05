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薪水少少卻要報高額稅？　國稅局5招教暑假學生、打工族避免淪為逃漏稅工具

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▲▼服務生,非典型就業,服務業,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲暑假打工，學生與打工族要提高警覺遲了小心避免被詐騙、被雇主利用做不正當事務之外，國稅局也提醒，也要避免自己成為逃漏稅的工具。（圖／記者李毓康攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

暑假時間，許多學生都會打工為自己人生增添經驗與收入！財政部表示，有不肖業者看學生歷練少，謊稱發薪水所需，就要求學生提供身分證印章等重要證件或者要在空白薪資單上簽名，藉此虛報薪資逃漏稅。

財政部南區國稅局有提醒，部分學生不熟悉稅法規定，又急著在暑假開始前兆到工作，所以就會在求職時答應不肖業者的請求，輕易交出自己的身分證和銀行存摺，等到隔年申報綜所稅時，才發現才短暫工作幾個月，雇主列報的薪資高於實際領取的金額，甚至有些人還是接獲國稅查核通知，才知道雇主慣用虛報的手段逃漏稅多年。

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南區國稅局提醒學生，打工避免自己成為逃漏稅工具，有5招可以運用：一，勿把身分證、印章及銀行存摺交予他人保管；二，務必把身分證影本上註明用途；三，保留相關的領薪證據像是薪資袋、轉帳存摺等；四，不要填空白的薪資印領清冊；五，如果有被虛報薪資情形，可以檢具相關事證向戶籍所在地稽徵機關提出檢舉。

財政部臉書小編也提醒學生打工族，打工時要提高警覺，要記錄公司行號的名稱、地址；紀錄工作時間出勤狀況等；核對薪資單的金額是否與實發金額相符；保存薪資單、銀行匯款明細等佐證資料；不隨意將身分證、印章交給用途不明之他人；不隨意簽署未載明工作期間及金額的薪資單。

南區國稅局提醒，領取薪資保留薪資單、銀行匯款明細、薪資袋、薪資條等，作為隔年申報時核對之用。南區國稅局也提醒公司行號，申報員工薪資所得扣繳憑單時，務必與實際發放金額相符，倘經查有虛報薪資，除補徵本稅外，尚有罰鍰，得不償失。

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