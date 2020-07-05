國慶日大掃射！加拿大14歲男孩「一天內」連環槍殺...釀1死4傷

▲加拿大一名14歲男孩竟在一天內持槍連續槍擊5人。（示意圖／取自Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

加拿大一名14歲男孩於本月1日獨自犯下了5起槍擊案，一共造成1人死亡、4人受傷。目前警方已經逮捕該名男孩，但尚未確認犯案動機。據悉，這名男孩從當天清晨2點多就開始連續犯案，直到隔（2）日清晨12點35分，而7月1日為加拿大國慶日。

根據FOX報導，警方指出，27歲女子丹尼爾蕾（Danielle Dawn Cote）當天和另一名18歲男孩在外頭散步。但沒想到這名男孩竟突然向丹尼爾蕾開槍，當場不幸死亡。另一名18歲男孩雖然也有受傷，但他仍趕緊逃到便利商店內報警。

警方接獲通知後立刻展開調查，才發現當天清晨2點30分，有一名44歲男子遭遇車禍受傷，不過後來才發現該男身上的傷是這名男孩所射擊的。而在44歲男子後，換丹尼爾蕾和18歲少年中彈，接下來則在隔日清晨12點半，一名40歲男子遭到射傷。

警方表示，他們在調查過程中發現1日也有發生一起少女遭到槍擊的事件，但並未有民眾通報，經過調查後才發現這名少女也是被男孩所射傷。這起事件共釀成1死4傷，且第2、3起的18歲少年傷勢嚴重。

警方透露，除了18歲男孩以外，所有被害人和這名14歲男孩都是不認識的關係，因此他們僅逮捕了這名男孩，尚未得知犯案動機。目前警方則依殺人未遂、一級謀殺罪、兩條嚴重攻擊罪、兩條使用武器攻擊罪、非法持有槍枝等罪名逮捕該名男孩。