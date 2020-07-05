檢方求刑35年！朴槿惠「閨蜜干政+收賄案」10日宣判更審結果

▲朴槿惠恐將面臨35年有期徒刑（圖／視覺中國CFP）



記者王佩翊／綜合報導

南韓高等法院10日將針對前總統朴槿惠的閨蜜門干政案與收賄案進行更審宣判，朴槿惠在干政案的二審判決中，被判25年有期徒刑、罰金200億韓元，而收賄案二審則是獲判5年有期徒刑，追繳27億韓元。此外，由於朴槿惠同時涉嫌介入新世界黨（現為未來統合黨）黨內公推案，合計有期徒刑32年。

根據《韓聯社》報導，朴槿惠因不滿二審判決結果，因此申請上訴。對此，南韓最高法院大法院於上告審判決中表示，干政案中涉及的收賄與其他犯罪嫌疑應分開審理，而國情院收賄案中原本被認定無罪的國庫損失嫌疑與賄賂嫌疑均應視為有罪，因此將兩案發回首爾高等法院更審。據了解，兩案發回首爾高院後將合併審理後一併宣判。

▲崔順實在6月的終審遭判18年有期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）



根據money today報導，首爾高等法院5月對干政收賄案進行終審更審時，檢方曾向法院求處35年有期徒刑，其中包括收賄部分的25年有期徒刑、罰金300億韓元、追繳贓款2億韓元，以及濫用職權妨礙他人行使權力等部分的10年有期徒刑、追繳贓款33億韓元。

檢方表示，「朴槿惠將從人民手中獲得的權力擅自當作為自己與崔順實追求己利的工具。將國民的公共權限私有化，做出無法容忍的行為。」檢方更稱，被告破壞總統與國情院之間職務公正與清廉的信任度，但被告卻不承認錯誤，一味地將責任推給他人，迴避責任。

據悉，朴槿惠將不會出現更審宣判，自2017年10月16日起，朴槿惠就為了「抵制」判決結果，不再出庭。

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