北韓官媒再提金正恩！籲最高警戒抗疫「學校全面消毒放假」　韓媒：境內疫情嚴重

▲金正恩2日主持政治局會議，表示防疫工作不能鬆懈。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

儘管北韓迄今尚未通報新冠肺炎（COVID-19）確診病例，但官媒《勞動新聞》今（5）呼籲，社會大眾要執行最高領導人金正恩的命令，對疫情大流行實施「最高級別警戒」。韓媒指出，此一動作被視為北韓境內疫情嚴重的一大訊號，且各級學校已於6月底全面消毒，自7月1日起「放假」。

韓聯社報導，金正恩2日在政治局會議針對新冠肺炎疫情流行做出指示，警告過早放寬防疫措施將導致「無法想像且無法挽回的危機」。這也是平壤政府在過往3個月期間針對新冠肺炎疫情所進行的第2次政治局會議。

勞動新聞（Rodong Sinmun）透過社論指出，在前景不確定的狀態之下，「我們應該保持高度警惕，不能自滿或鬆懈」，同時呼籲「絕對」遵守防疫法規，所有人都應該起身執行金正恩的命令。

依據平壤政府的說法，北韓境內迄今尚未出現新冠肺炎確診病例。但與全球各國相比，北韓採取關閉邊境等相對嚴厲的防疫措施；觀察人士分析，很有可能是平壤當局企圖隱瞞境內疫情爆發事實。

另據《每日北韓》先前取得的消息，北韓教育部6月22日以中國疫情蔓延為由，下令北韓各級學校自7月1日起「放假」，來自平壤地區以外的學生必須返家，且小學、國中、高中、大學及省市郡衛生預防部門合作，並於6月29日及30日消毒所有教室。

令人關注的是，教育前後門都必須上鎖並以紙張封住，表明教室已經完成消毒。據悉，紙封位置在每扇門與門框之間，只要一開門，紙封就會被破壞，以確認是否有人進入教室。