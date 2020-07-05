北韓風向逆轉！金正恩開口...官媒狂刪譴責南韓報導　每天70篇剩0篇

▲金正恩6月23日在軍事委員會預備會議中下令保留對南韓的軍事行動計畫。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩4月後多度神隱，而他的胞妹金與正更是步步接近權力核心，不但多次以勞動黨第一副部長名義公開指責脫北者與南韓，更直接下令炸毀兩韓聯辦。然而韓媒近日發現，氣焰正旺的金與正卻突然「安靜下來」，就連在北韓官媒也看不到攻擊南韓的報導。據了解，自從6月23日金正恩在黨中央軍事委員會預備會議上表示保留對南韓的軍事行動計畫後，便開始出現相關變化。

▲金正恩與胞妹金與正。（圖／路透社）



《韓聯社》5日針對北韓官媒近日報導內容進行分析，發現北韓各管道官媒直到6月23日，每天都還有近70篇攻擊南韓的報導。然而自從24日北韓官媒報導，金正恩在黨中央軍事委員會預備會議（23日舉行）中，下令保留一切對南韓的軍事行動計畫後，包含《勞動新聞》在內的各官媒不但停止了相關報導，就連對外宣傳媒體也在當天凌晨刪除了超過10篇譴責南韓的報導。

此後，北韓官媒在報導中譴責南韓的力度與頻率大幅下降，自6月30日起類似報導甚至完全消失，頂多偶爾出現譴責未來統合黨的文章，但與6月4日金與正公開抨擊脫北者團體傳單事件後，北韓內部官媒與對外宣傳媒體每日發布近50篇譴責南韓的報導相比，仍然產生了極大的對比。

對此，北韓當局並未發出特別訊息，就連金正恩2日主持勞動黨政治局會議，也並未提到南北關係。

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