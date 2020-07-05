影／水淹9m深！暴雨炸熊本釀16死「55年前悲劇重演」　球磨川治水無進展

記者王佩翊／綜合外電報導

日本九州南部地區受梅雨鋒面與低氣壓影響，降下紀錄性的大雨，其中熊本縣更是豪雨成災。流經熊本縣人吉市與球磨村的球磨川河水氾濫，造成沿岸村落淹水。根據國土地理院推估，水深最深之處有可能達到8至9公尺之深。日媒報導，球磨川本來就是容易氾濫的河川，對周遭村莊與城鎮而言，治理球磨川是長年以來的難題，然而政府至今卻依然沒有提出有效的解決辦法。

▲球磨川暴漲後，淹沒沿岸城鎮，造成多人受困。（圖／路透）



根據《產經新聞》報導，日本三大急流之一的球磨川是一級河川，過去就曾多次釀成洪災，1965年的暴雨曾造成1281戶受害，6人死亡，成為日本戰後最大的災情。球磨川在熊本縣南部山區蜿蜒，並流至八代海，因為球磨川的源頭是在海拔較高之處，因此流速快，且支流多流量大，與最上川、富士川並稱「日本三大急流」。

▲日本西南部降下罕見豪雨，熊本縣人吉市球磨川泛濫。（圖／達志影像／美聯社）



即便球磨川時常發生洪災，但因坡短流急，在泛舟愛好者眼中，是追求刺激的勝地，然而對當地居民而言，卻是「惡夢一場」。事實上，球磨川的治水問題對沿岸城鎮而言，已經是數十年的課題。1965年發生巨大洪災後，日本政府在1966年發表了球磨川支系的川邊川水壩計畫，但此計畫卻受到熊本縣五木村居民的強烈反對。

時任熊本知事蒲島郁夫2008年9月表態反對水壩計畫，此後，時任國土交通大臣的前原誠司宣布終止該計畫，歷經數十年的抗爭，該計畫最終胎死腹中。國土交通省、熊本縣政府與沿岸城鎮2009年1月開始協議取代水壩的治水方案，直到同年6月，日本政府與熊本縣地方政府共提出了10個方案，而最便宜的方案需耗費2800億日幣，最貴的則需要1兆2000億日幣，其中有破壞沿岸景觀的方案，也有工期需耗費50年的方案。

當地民眾一直希望政府能拿出速度，盡快解決治水問題，然而10多年過去了，相關治水計畫卻仍然在原地打轉。另一方面，此次熊本洪災已經造成16人死亡，16人無生命跡象，14人失蹤。

▲球磨川沿岸淹水最嚴重之處深達9公尺。（圖／取自日本國土地理部）



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