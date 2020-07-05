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炸薯條用錯油！她睡翻睜眼「滿屋煙霧急脫困」　事後嗓子啞咳嗽…熬不過2周中毒亡

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▲▼ 炸薯條,薯條,油鍋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 退休機械師歐德菲爾德誤把三合一潤滑油當作食用油來炸薯條。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／編譯

英國德比郡城市雷普利（Ripley）一名74歲婦女今年3月在家中炸薯條時發生意外，在把薯條加入油下鍋之後，走進房間小睡2小時，沒想到醒來之後滿屋煙霧，隨即通報消防單位求援，最終成功脫困。但她仍於數日後過世，根據最新驗屍結果，婦人死於煙霧中毒，且當初炸薯條的油並非食用油。

鏡報報導，74歲的歐德菲爾德（Carol Oldfield）是名退休機械師，今年3月6日那天，她誤把三合一潤滑油當作食用油來炸薯條，在把爐子打開後，就到另外一個房間小睡休息。誰料當她睡醒張開眼睛後，發現家中全是煙霧，隨即於當日晚間7時許通報消防單位，因為她已經找不到走出屋外的路。

相關單位獲報後出動3輛消防車，警車、救護車隨後也趕到現場。消防人員先是讓歐德菲爾德在樓上等待，直到一樓通風完畢後，一行人才把婦人送出屋外，隨後把她送往醫院檢查。儘管歐德菲爾德當時身體似乎並沒有受到傷害，但這卻是她病情惡化的開始。

報告指出，歐德菲爾德在事件發生後，開始抱怨嗓子沙啞，隨後出現咳嗽症狀，在3月16日被轉移至臨終關懷單位，並於2天後去世。據了解，歐德菲爾德有失智症初期症狀。

助理驗屍官艾瑪賽拉諾（Emma Serrano）表示，歐德菲爾德當初炸薯條使用的是三合一潤滑油，並非食用油，在她把爐子打開、到旁邊房間休息後，「房間充滿煙霧，她把煙霧吸入體內」，儘管消防隊成功救她出來，但傷害已經造成，最終喪命，技術性死因為肺炎、煙霧吸入。

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