蘇黎世動物園5歲母虎突攻擊「當場咬死飼育員」！　遊客驚恐目睹

▲瑞士蘇黎世動物園（Zurich Zoo）的5歲西伯利亞虎伊莉娜（Irina）攻擊飼育員致死。圖為園區內另一隻西伯利亞虎薩揚（Sayan）事後出現在被封鎖的圍欄區內。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

瑞士蘇黎世動物園（Zurich Zoo） 於4日發生一起悲劇，5歲的西伯利亞虎伊莉娜（Irina）突然在圍欄區內攻擊55歲女性飼育員，導致受害者當場死亡，許多遊客正在園區內參觀，當場目睹事發過程。根據園方，老虎大約1年前從丹麥被送到這裡，先前表現一切正常，相關單位已經對此展開調查。

綜合《美聯社》、《每日郵報》等外媒報導，蘇黎世動物園先前因疫情休園，最近才重新營業。遊客4日下午1時左右來到西伯利亞虎區，卻看見伊莉娜突然攻擊飼育員，嚇得趕緊通報園方。

工作人員立刻前來幫助，成功把老虎引誘走出圍欄，醫護人員也在一旁急救傷患，但飼育員仍是回天乏術。警方在現場拉起封鎖線，目睹的員工與遊客都被安排接受心理諮商。

▲瑞士蘇黎世動物園（Zurich Zoo）發生老虎攻擊人類致死的案件，相關單位已經展開調查。（圖／達志影像／美聯社）



蘇黎世警方發言人霍德爾（Judith Hoedl）說，「不幸的是，所有的幫助都來得太晚了。女子當場死亡。」她表示，相關單位已經展開調查，必須釐清的細節包括為何飼育員與老虎會同時進入圍欄區，蘇黎世檢察官辦公室、警方與法醫研究所都會參與。

蘇黎世動物園目前住著2隻成年西伯利亞虎，伊莉娜的同伴是4歲半公虎薩揚（Sayan）。園長德森（Severin Dressen）表示，伊莉娜2015年生於丹麥歐登西（Odense）的動物園，1年前搬遷入園，表現都很正常，而死亡員工已經在這裡工作很久，「我們對於受害者的親屬表達完全的同情」。

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