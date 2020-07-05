單日新增400例！西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本「再封城」！

▲西班牙才剛解封又爆發疫情。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

西班牙疫情5月底才逐漸解封，不過東北部自治區加泰隆尼亞於本月4日下午又宣布將封鎖塞格里亞（Segria）區，禁止任何人進入和離開。加泰隆尼亞主席奎姆（Quim Torra）則表示，非當地居民可於中午12點以前離開。據悉，加泰隆尼亞為西班牙疫情最嚴重的地方。

綜合外媒報導，加泰隆尼亞的人口約有750萬人，但截至本月3日為止，卻有7萬2680例確診病例、1萬2586死亡案例，為西班牙疫情最嚴重的地方，本月3日單日就增加了400例確診病例，且有155例都集中在西部的萊里達（Lleida）。奎姆則表示，「我們將退後一步來保護自己，且我們會進一步做出決定來停止疫情繼續蔓延。」

▲澳洲維多利亞州再掀新冠肺炎疫情，墨爾本部分地區再度實施封鎖，警方2日執行中。（圖／路透）



此外，澳州墨爾本日前有2棟大樓爆發小型群聚感染，共23人確診，因此當局也下令封鎖周遭的9棟大樓、共3000名住戶5天。截至5日下午12點為止，澳州共8443人確診、104人死亡。

據悉，澳洲之前防疫有成一度阻止新冠肺炎在境內擴散，正在研議逐步對外開放的時候，但維多利亞州卻爆出保全人員與檢疫旅客發生性關係，然後在不知情的情況下回到墨爾本郊區的住家，導致墨爾本30萬人現在需要居家隔離。