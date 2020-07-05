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不只3倍！振興三倍券刷卡攻略大公開　回饋一次拿好拿滿

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信用卡,銀行卡（圖／記者周宸亘攝）

▲Money101提醒，民眾使用數位振興券務必把握2原則，將加碼回饋拿好、拿滿。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

振興三倍券預購、綁定登錄正式開跑，Money101金融比較平台指出，信用卡這次扮演3大角色，一是可作為紙本預購的支付工具，二是直接刷卡回饋，三是綁定在行動支付APP內進行支付，同時也提醒民眾使用數位振興券務必把握2大原則，才能將加碼回饋拿好、拿滿。

Money101金融比較平台表示，振興券分為紙本以及數位支付方式（信用卡、行動支付、電子票證），其中信用卡扮演相當重要的角色，主要有3大原因。第一，信用卡可作為紙本預購的支付工具，如同過往預購口罩的刷卡回饋活動，國泰、玉山、聯邦、永豐、台新此波祭出預購振興券2%至15%的回饋。

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由於振興券預購信用卡不會再提供卡片原始回饋，Money101建議，有意使用紙本振興券的民眾善用特定信用卡也能享有額外刷卡回饋。國泰持卡人預購紙本振興券，並在全台7-11門市以信用卡付款可享有150元購物抵用券，相當於15%回饋；台新全卡友7月底前預購實體券享10%回饋，上限100元，恰好可以買一組振興券，限2萬名；永豐JCB卡別8月底前預購實體券享6%回饋，上限120元，相當於能買2組振興券，限3萬名；聯邦與玉山則是提供2%預購回饋。

第二，信用卡也能直接作為振興券的支付載體，持卡人在完成振興券3,000元的消費資格後，除了享有政府提供的2,000元回饋，還能享有30元到700元的加碼回饋，而這尚未加上卡片的原始回饋、期間性的促刷回饋以及指定商店的消費折扣。

Money101指出，多家銀行大致都提供至少150元以上（5%）的加碼回饋，其中台灣Pay、中信、國泰、合庫、土銀、台新、花旗、華南、新光等銀行都有提供給既有卡友至少330元，甚至到700元的加碼回饋，相當吸睛。

此外，Money101也觀察到，多家銀行藉振興券活動推出1,000元以上高額新戶首刷禮，相較一般情況下約莫300元到500元左右新戶禮，民眾可以趁此波活動搜尋適合自己的信用卡申辦。

從外商銀行來看，以渣打銀行給出2,000元新戶首刷禮最高，包含原始新戶首刷禮1,500元以及Money101指定連結申辦加送500元禮券；星展指定卡別也能享有最高1,488元（含500元新戶首刷禮＋一卡通加值10%上限100元+全卡友加碼300元）；滙豐旅人卡新戶連同開立運籌理財帳戶，能享有最高1,300元回饋。

第三，以行動支付App作為振興券載體，同樣也能接受將信用卡綁進去進行支付，台灣Pay與8家公股行庫以及15家金融機構攜手，以台灣Pay作為振興券載體，完成振興券資格送300元（公股銀行各限33,333名），若為首次使用台灣Pay用戶再加送100元（公股銀行各限1萬名）。台銀、土銀、兆豐、合庫持卡人使用台灣Pay作為振興券載體，最優可獲700元，除了上述400元．另外再各自加碼300元（各限額1萬名）。

Money101提醒，民眾使用數位振興券務必把握2大原則，才能將加碼回饋拿好、拿滿，第一是要先在銀行、行動支付、電子票證等官網進行「綁定」，也就是登錄資格，之後的每筆合規消費才能計入振興券3,000元累計金額之內。

第二，金融業者提供的加碼回饋多設有名額上限，部分銀行依照綁定的時間順序提供加碼回饋，部分銀行則是綁定之後再依照符合振興券3,000元額度的順序來發送加碼回饋，建議即早綁定資格、登錄銀行活動、完成振興券消費，才能將回饋入袋。

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