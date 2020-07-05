熊本災民「空地排SOS」躲廢棄小學苦等救援！大雨狂炸釀7死14無生命跡象

記者王佩翊／編譯

日本九州南部受梅雨鋒面與低氣壓影響降下驚人大雨，熊本災情尤為慘重，至今已釀成7人死亡、14人無生命跡象、4人失蹤。日媒《日本放送協會》（NHK）5日上午7時左右透過直升機拍到驚人畫面，位於熊本縣八代市坂本町的空地出現大大的白色字樣寫著「SOS」，疑似是目前在空地附近一所廢棄小學避難的民眾們為了求助所排出的字樣。

根據《日本放送協會》報導，熊本縣這場紀錄性的豪雨造成河川氾濫與土石崩塌，截至5日上午10時為止，已經造成7人死亡，14人無生命跡象，4人失蹤至今仍下落不明。熊本縣的球磨川等2條河流，共有11處發生洪水氾濫。除此之外，蘆北町與津奈木町等地也發生多起土石崩塌。

在熊本縣八代市坂本町的空地可以看到待援民眾在地上排出巨大的白色SOS，等到消防人員救援。據了解，這塊空地附近有一間廢棄小學，目前預估有10多人在此避難。另一方面，在空地附近的建築物持續有災民對外揮手，等待援助。

根據九州電力公司指出，截至5日上午5時，受豪大雨影響，熊本縣球磨村、八代市、蘆北町就分別有2450戶、1840戶、990戶，共計6120戶停電，災情最慘重的球磨村有高達97%仍處於停電狀態中。

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