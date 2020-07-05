時隔3個月解封！英格蘭首晚夜生活嗨爆　喝茫濕身「0社交距離」

▲倫敦民眾上街享受夜生活。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英國進入重大的解封階段，4日起英格蘭的酒吧、餐廳、髮廊、主題公園等多個場所重新開放，前提是要遵循相關的社交規範。英格蘭民眾時隔3個月終於可以享受夜生活，有些人也難免小小失控，還有至少4人行為不當而遭逮捕。

《英國廣播公司》（BBC）報導，英格蘭地區放寬防疫限制後，民眾忍了3個月終於可以外出狂歡，迎接「超級星期六」。不過，多名部長仍希望大家不要徹底鬆懈，仍應維持社交距離。英格蘭首席醫療官還稱最新的措施並非毫無風險。

▲街上隨處可見玩開的民眾。（圖／路透）

蘇格蘭（Scotland）與威爾斯（Wales）多個場所仍保持限制，另一方面，北愛爾蘭（Northern Ireland）的酒吧3日就獲准營業，各地解封標準並不一致。至於英格蘭則迎來熱鬧場面，民眾湧入眾多店家，享受微醺的氛圍，此外除了酒吧開放，也可預訂露營與旅館住宿。

根據《太陽報》，倫敦（London）、黑潭（Blackpool）與新堡（Newcastle）多家酒吧擠滿人潮，人們熱情跳舞，也有男子把飲料淋在身上，諾丁罕郡（Nottinghamshire）還有多家夜店發生混亂情形而提早關閉，警方到場後發現有客人喝得太醉，失控敲碎玻璃以及爆發肢體衝突，因此逮捕4人。

▲倫敦民眾熱情跳著舞。（圖／路透）

德文郡（Devon）與康瓦爾郡（Cornwall）警方接獲超過1000件通報，多數都與飲酒有關。警察聯合會（The Police Federation）負責人阿普特（John Apter）說，很顯然的是喝醉的民眾無法維持社交距離。

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