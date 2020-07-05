女掉出雲霄飛車重摔！老公想抓腳救回卻手滑　血濺孩子眼前她當場喪命

▲女子搭乘雲霄飛車時摔落在地。（示意圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

法國一家知名遊樂場4日發生驚悚意外，一名32歲女子當時搭乘雲霄飛車不慎摔落，她的老公試圖抓住她的腳卻沒能成功，雖然消防人員緊急趕往現場搶救，她仍傷重不治，當場被宣布死亡。

《每日郵報》報導，該所位於法國波威（Beauvais）周邊的遊樂園名為Parc Saint-Paul，據了解女子是首次與家人來到此處遊玩，本來是要慶祝2歲小孩生日，卻從此天人永隔。當時她搭乘雲霄飛車，過程中意外從高處飛出去，老公試著抓住她的腳但失敗，她直接摔落在地。

根據《鏡報》，遊樂園透過聲明表示，消防人員趕往現場後雖立刻搶救，但女子傷重不治，護理人員則當場宣布她死亡。目擊者普里西拉（Priscilla）告訴《巴黎人報》（Le Parisien），「我聽到一位男人尖叫，靠近後看見全身是血的女人倒在設施下方，她沒有動，太可怕了。」

BREAKING - so tragic. 由 Daily Mirror 發佈於 2020年7月4日 星期六

另一名35歲的目擊者則稱，意外發生時她的孩子也在雲霄飛車上，她原本在底下等待，聽到尖叫聲後立刻前往查看狀況，設施停止運作後，她看見有女子倒在地上。

這名母親當下非常害怕，以為是自己的孩子出事，後來發現小孩還在位置上，「孩子們在哭泣，我們只是被告知離開這邊，去遠處。」據了解園方當下僅關閉雲霄飛車，其他設施仍照常開放。

還不清楚女子為何會從位置上摔落。遊樂園發言人表示這起事件發生在4日下午1時45分許，對此，園方表達最深切的沉痛。

«Ma fille a vu la dame tomber» : le parc Saint-Paul sous le choc après l’accident de manège mortel

https://t.co/Y7lYc4t4xm pic.twitter.com/RwJhBNTKCa — Le Parisien | 60 (@LeParisien_60) July 4, 2020

報導指出，發生事故的雲霄飛車設施去年11月通過檢查。該所遊樂園2009年也發生類似的事件，一名女子搭乘雲霄飛車後死亡，不過園方事後被認定沒有過失。

►增強肌膚防禦力就靠它