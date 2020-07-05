　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女掉出雲霄飛車重摔！老公想抓腳救回卻手滑　血濺孩子眼前她當場喪命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼雲霄飛車,遊樂園。（圖／取自pixabay）

▲女子搭乘雲霄飛車時摔落在地。（示意圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

法國一家知名遊樂場4日發生驚悚意外，一名32歲女子當時搭乘雲霄飛車不慎摔落，她的老公試圖抓住她的腳卻沒能成功，雖然消防人員緊急趕往現場搶救，她仍傷重不治，當場被宣布死亡。

《每日郵報》報導，該所位於法國波威（Beauvais）周邊的遊樂園名為Parc Saint-Paul，據了解女子是首次與家人來到此處遊玩，本來是要慶祝2歲小孩生日，卻從此天人永隔。當時她搭乘雲霄飛車，過程中意外從高處飛出去，老公試著抓住她的腳但失敗，她直接摔落在地。

根據《鏡報》，遊樂園透過聲明表示，消防人員趕往現場後雖立刻搶救，但女子傷重不治，護理人員則當場宣布她死亡。目擊者普里西拉（Priscilla）告訴《巴黎人報》（Le Parisien），「我聽到一位男人尖叫，靠近後看見全身是血的女人倒在設施下方，她沒有動，太可怕了。」

BREAKING - so tragic.

Daily Mirror 發佈於 2020年7月4日 星期六

另一名35歲的目擊者則稱，意外發生時她的孩子也在雲霄飛車上，她原本在底下等待，聽到尖叫聲後立刻前往查看狀況，設施停止運作後，她看見有女子倒在地上。

這名母親當下非常害怕，以為是自己的孩子出事，後來發現小孩還在位置上，「孩子們在哭泣，我們只是被告知離開這邊，去遠處。」據了解園方當下僅關閉雲霄飛車，其他設施仍照常開放。

還不清楚女子為何會從位置上摔落。遊樂園發言人表示這起事件發生在4日下午1時45分許，對此，園方表達最深切的沉痛。

報導指出，發生事故的雲霄飛車設施去年11月通過檢查。該所遊樂園2009年也發生類似的事件，一名女子搭乘雲霄飛車後死亡，不過園方事後被認定沒有過失。

►增強肌膚防禦力就靠它

ET快訊
衛生局女員工痛訴被強暴後墜樓亡　正宮發文反擊了
快訊／海軍教準部少校教官　寢室內輕生
楊冪33歲「崩壞照」瘋傳！　前夫劉愷威近況曝…網超羨慕
挺韓正妹轟三倍券「折騰老百姓」　網讚爆狂轉發…王浩宇酸：又帶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／水淹9m深！暴雨炸熊本釀16死「55年前悲劇重演」　球磨川治水無進展

日本宣稱：中國海警船入侵釣魚台「領海」31小時　8年來最久

單日新增400例！西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本「再封城」！

美國疫情再升溫　川普照樣狂歡國慶：99％病例「完全無害」！

女掉出雲霄飛車重摔！老公想抓腳救回卻手滑　血濺孩子眼前她當場喪命

炸薯條用錯油！她睡翻睜眼「滿屋煙霧急脫困」　事後嗓子啞咳嗽…熬不過2周中毒亡

檢方求刑35年！朴槿惠「閨蜜干政+收賄案」10日宣判更審結果

蘇黎世動物園5歲母虎突攻擊「當場咬死飼育員」！　遊客驚恐目睹

北韓官媒再提金正恩！籲最高警戒抗疫「學校全面消毒放假」　韓媒：境內疫情嚴重

示威者群聚公路！2女站中間狠遭撞飛1命危　「空中轉圈重摔」畫面曝

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

郵差北北失去毛孩走不出陰霾！　暖阿金天天守門討摸擁抱融化他

影／水淹9m深！暴雨炸熊本釀16死「55年前悲劇重演」　球磨川治水無進展

日本宣稱：中國海警船入侵釣魚台「領海」31小時　8年來最久

單日新增400例！西班牙加泰隆尼亞、澳洲墨爾本「再封城」！

美國疫情再升溫　川普照樣狂歡國慶：99％病例「完全無害」！

女掉出雲霄飛車重摔！老公想抓腳救回卻手滑　血濺孩子眼前她當場喪命

炸薯條用錯油！她睡翻睜眼「滿屋煙霧急脫困」　事後嗓子啞咳嗽…熬不過2周中毒亡

檢方求刑35年！朴槿惠「閨蜜干政+收賄案」10日宣判更審結果

蘇黎世動物園5歲母虎突攻擊「當場咬死飼育員」！　遊客驚恐目睹

北韓官媒再提金正恩！籲最高警戒抗疫「學校全面消毒放假」　韓媒：境內疫情嚴重

示威者群聚公路！2女站中間狠遭撞飛1命危　「空中轉圈重摔」畫面曝

領養3幼貓骨裂開刀+失蹤　新竹警還「貍貓換太子」騙送養人

中職／米蘭達對戰達尼爾　運彩看好兄弟對戰連勝

衛生局女員工「像被眷養的狗」痛訴：他強暴我！6hrs墜樓亡　正宮發文反擊了

指考歷史、地理缺考率提高！手機違規累計23件最重單科扣7分

「3隻鴿子帶頭躲太陽」民檢舉：全都冰淇淋做的？　3警騎車停陰影處下場曝

FNC待7年↑「事件公告完全沒提珉娥」　韓網痛批：你們該對她道歉！

全台七間實力派小吃推薦！古早超總匯蛋餅、龍蝦麻糬出遊必訪

影／水淹9m深！暴雨炸熊本釀16死「55年前悲劇重演」　球磨川治水無進展

昔同事情變調！2年前對他滿是感謝　衛生局女員工：謝謝你百分百的祝福

「去哪買口罩可節省排隊時間」指考地理考這題　台灣生產國家隊登上試卷

國際熱門新聞

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

8月孕婦遭騙進獸醫診所　變態女「強迫切腹奪子」

人死我負責！運將惡意攔救護車...80歲癌婦亡

肯爺震撼宣布競選2020美總統　馬斯克力挺

太像亡妻！他竟性侵女兒：我已愛上她

即／泥水灌進熊本老人院　14人心跳停止

母女＋叔叔全陳屍泳池漂　「水深1.2m」案發現場詭譎

熊本暴雨狂炸！前後對比圖超震驚

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

九州暴雨！熊本5死16人心肺停止

烤肉趴染疫超後悔　男發文隔天身亡

全球增21萬例破紀錄！日本274例破「事態」解除後新高

尪急度蜜月...妻驚覺自己被以5萬賣掉

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

更多熱門

相關新聞

即／台中麗寶雲霄飛車　15遊客卡35米高空

即／台中麗寶雲霄飛車　15遊客卡35米高空

台中麗寶20日發生一起事件，事發當時遊樂設施「搶救地心」突然卡在半空中，導致有15名遊客一度受困在高空中。對此，麗寶公關表示，雲霄飛車於上午11點6分，疑似因為風速過大，所以啟動安全機制，從垂直下降到水平，而車上15位乘客經工作人員引導下，都已經平安下車，狀況已在11點18分時解除，之後也都有贈送餐券小紅包向遊客致歉。

富士急樂園2社長親自示範「搭雲霄飛車不尖叫」　

富士急樂園2社長親自示範「搭雲霄飛車不尖叫」　

日環球影城重新開幕　要遊客玩雲霄飛車不尖叫

日環球影城重新開幕　要遊客玩雲霄飛車不尖叫

鬼屋嚇人也要社交距離！日本遊樂園推防疫規定

鬼屋嚇人也要社交距離！日本遊樂園推防疫規定

充氣城堡破裂！幼童直墜地面致2死

充氣城堡破裂！幼童直墜地面致2死

關鍵字：

遊樂園雲霄飛車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

實況主Reckful自殺身亡

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

快訊／智珉退出AOA！活動無限期中斷

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

更多

最夯影音

更多
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面