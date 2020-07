示威者群聚公路！2女站中間狠遭撞飛1命危　「空中轉圈重摔」畫面曝

▲示威者遭撞飛。(圖/翻攝自推特/Ian Miles Cheong)

記者丁維瑀/綜合報導

美國華盛頓州西雅圖一群示威者4日清晨聚集在5號州際公路,一輛白色轎車直直開入人群中,撞飛兩名女子,導致兩人重傷且其中一人命危。該名開著捷豹(Jaguar)汽車的駕駛已被逮捕;警方還未說明他的動機為何。

NPR報導,事發在西雅圖5號州際公路,一輛白色捷豹轎車穿越警方設置的路障,往多名示威者衝去,當時有人尖叫大吼「車車車」,但兩人來不及閃躲被撞飛,在空中翻了數圈後倒地。兩名分別為24歲與32歲的女子都已送往醫院搶救,其中一人傷勢非常危險。

Two Seattle protesters just got run over. Don’t stand in the middle of the road at night, damn. pic.twitter.com/TqBcUtfszl

華盛頓州巡邏隊4日表示,27歲的男子已被逮捕,據信他沒有受傷;警方還未公布他的動機。隊長米德(Ron Mead)則表示,他希望示威者可以重新考慮是否在公路上抗議,因為他無法保證抗議群眾的安全。

Here are two pictures of the suspect vehicle that struck two protesters on I-5 this morning. Investigation into motive and point of entry in to I-5 are still under investigation. pic.twitter.com/gU1QH6TFTu