示威者群聚公路！2女站中間狠遭撞飛1命危　「空中轉圈重摔」畫面曝

▲示威者遭撞飛。（圖／翻攝自推特／Ian Miles Cheong）

記者丁維瑀／綜合報導

美國華盛頓州西雅圖一群示威者4日清晨聚集在5號州際公路，一輛白色轎車直直開入人群中，撞飛兩名女子，導致兩人重傷且其中一人命危。該名開著捷豹（Jaguar）汽車的駕駛已被逮捕；警方還未說明他的動機為何。

NPR報導，事發在西雅圖5號州際公路，一輛白色捷豹轎車穿越警方設置的路障，往多名示威者衝去，當時有人尖叫大吼「車車車」，但兩人來不及閃躲被撞飛，在空中翻了數圈後倒地。兩名分別為24歲與32歲的女子都已送往醫院搶救，其中一人傷勢非常危險。

Two Seattle protesters just got run over. Don’t stand in the middle of the road at night, damn. pic.twitter.com/TqBcUtfszl — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 4, 2020

華盛頓州巡邏隊4日表示，27歲的男子已被逮捕，據信他沒有受傷；警方還未公布他的動機。隊長米德（Ron Mead）則表示，他希望示威者可以重新考慮是否在公路上抗議，因為他無法保證抗議群眾的安全。

Here are two pictures of the suspect vehicle that struck two protesters on I-5 this morning. Investigation into motive and point of entry in to I-5 are still under investigation. pic.twitter.com/gU1QH6TFTu — Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) July 4, 2020

示威群眾近來持續來到西雅圖街道，抗議警察暴行與種族歧視問題，不過發生致死的槍擊事件後，西雅圖市長杜肯（Jenny Durkan）下令進行「清場」，警察隨後來到被占領的市中心區域並逮捕多人。

然而，示威者仍繼續聚集，也有人來到公路抗議。米德表示，由於示威活動的關係，5號州際公路（Interstate 5）已關閉近3周，但不管如何，這都不是一個可以抗議的安全地方。

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