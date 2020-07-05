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美國國慶演說　川普稱「來自中國的可怕瘟疫」打擊經濟！

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▲美國總統川普在白宮主持國慶日慶祝活動。（圖／路透）

▲美國總統川普在白宮主持國慶日慶祝活動。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普7月4日發表國慶日演說時表示，美國的股市、就業市場與經濟一片繁榮，甚至「比歷史上任何國家都還要好」，之後卻因「來自中國的可怕瘟疫」遭遇重創。他宣布，美國即將擺脫疫情，正在復甦，而且「將會比以往任何時候都還要強大」。

根據《福斯新聞》，川普在國慶日演說中表達出樂觀的訊息。他說，美國獨立日關乎著許多不同的事情，「但最重要的就是自由」。川普的談話聚焦經濟，大力讚揚3月疫情重創以前的股市與就業數據表現，「我們做得比歷史上任何國家都還要好……然後我們被來自中國的可怕瘟疫打擊，而我們現在就快要擺脫它」。

川普表示，美國正在復甦，不僅就業數據非常可觀，還有「很多事情正在發生」，外界在未來幾個月就會發現了，「我只是想要祝大家國慶日快樂。我們正在走向巨大勝利的路上，這將會發生，而且會發生得轟轟烈烈，我們的國家將會比以往任何時候都還要強大」。

川普當天上午在美國總統山（Mount Rushmore，又稱拉什莫爾山）發表另一場全國演說，把矛頭指向所謂的「左翼法西斯主義」抬頭，並呼籲捍衛「猶太─基督教原則」，「美國是地球上有史以來最公正、最傑出優秀的國家。我們對於國家建立在猶太─基督原則上的事實感到驕傲。我們了解，這些價值觀積極促進了全世界的和平與正義志業。」

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