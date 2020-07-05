羥氯奎寧和抗愛滋藥物退場！　WHO曝「暫停臨床試驗」原因

▲「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）在新冠肺炎的臨床試驗效果不彰。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

WHO於4日宣布，瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine），以及抗愛滋病組成用藥洛匹那韋／利托那韋（lopinavir/ritonavir），將被暫停用於2019新型冠狀病毒（COVID-19）患者的臨床治療，因為數據顯示它們皆無法降低致死率。

根據路透社報導，WHO指出過去24小時新增超過21萬例確診，美國單日確診人數突破5萬例，來到至少5萬3213例；WHO也宣布停止洛匹那韋／利托那韋和羥氯奎寧的臨床試驗。

全球許多國家此前都遵循WHO指引，對國內患者進行相關臨床試驗，而WHO這次在聲明中表示試驗失敗，「羥氯奎寧和洛匹那韋／利托那韋在治療住院的新冠肺炎患者時，只讓致死率稍微降低，或是根本沒有效，和一般的標準治療無異。獨立試驗調查員將會立刻介入試驗，進行調查。」

WHO的決定是根據這項試驗的國際委員會的建議所做，並不影響其他用於非住院患者的藥物和疫苗。

另一個WHO主導的試驗，即是美國吉利德藥廠（Gilead）開發的瑞德西韋（Remdesivir）；歐洲聯盟委員會 （European Commission）3日，也因瑞德西韋的臨床試驗結果確實能縮短患者的療程，所以通過有條件的准許使用權。